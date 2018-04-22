Kılıçdaroğlu ile Akşener'in gizli görüşmesi ifşa oldu! İttifak anlaşması

TÜRKİYE 24 Haziran 2018 günü erken seçime gitmeye hazırlanırken CHP ile İYİ Parti arasında ittifak olup olmayacağı tartışması da son hız devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Salı günü bir araya gelmeleri beklenirken, iki liderin önceki gün İstanbul'da gizlice görüştüğü ortaya çıktı. Görüşmede her iki parti de erken seçim öncesi seçenekleri masaya yatırdı.

GİZLİ BULUŞMADA İTTİFAK... CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, önceki gün İYİ Parti Lideri Meral Akşener’le İstanbul’da gizlice görüştüğü ortaya çıktı. Görüşmede İYİ Parti ile ittifak ve cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili konular masaya yatırıldı.

İKİ PARTİ BİRLİKTE GİRELİM... İki partinin seçimlere birlikte girerek, İYİ Parti’nin TBMM’de grup kurması B planı olarak gündeme geldi.

İLK TUR KENDİ ADAYLARIMIZLA... Görüşmede ayrıca cumhurbaşkanlığı seçiminde her partinin kendi adayı ile birinci tura katılarak ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında kalan adaya destek verilmesi seçenek olarak ele alındı.

BUGÜN TEKNİK HEYETLER GÖRÜŞECEK... Ayrıca seçim güvenliğine yönelik çalışmalar da görüşüldü. Bugün CHP ve İYİ Parti heyetlerinin bir araya gelerek teknik detayları görüşmesi bekleniyor.