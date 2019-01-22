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Kılıçdaroğlu ile Akşener anlaştı! Şişli'de ünlü oyuncu aday gösterilecek

Kılıçdaroğlu ile Akşener anlaştı! Şişli'de ünlü oyuncu aday gösterilecek

CHP ve İYİ Parti'nin Şişli'de ünlü oyunu Meltem Cumbul'u aday göstereceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 09:53 - Güncelleme: 22-01-2019 09:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in akşam yemeğinde buluşmasının ardından gece saatlerinde kulislere bomba gibi bir haber düştü. F5Haber'de yer alan iddiaya göre; CHP'nin en çok merak edilen ilçesi ve İstanbul'un önemli ilçelerinden Şişli'de ünlü oyuncu Meltem Cumbul aday gösterildi.

YEMEKTE KARAR VERİLDİ: Akşam yemeğinde, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ikamet ettiği Üsküdar'ın da içinde yeraldığı İstanbul'un ilçeleri ile ilgili uzlaşma sağlandığı ve kurmayların yapılan anlaşmayı bugün protokole bağlayacağı öğrenildi. Kulislere düşen bir diğer iddia ise Şişli'de Meltem Cumbul'un aday gösterilmesine Kılıçdaroğlu ve Akşener'in sürpriz buluşmasında karar verildiği.

SARIGÜL DSP'DEN YA DA BAĞIMSIZ ADAY OLABİLİR:  CHP'den Şişli için aday adaylığı başvurusu yapan Mustafa Sarıgül'ün aday olmasına sıcak bakılmamasının ardından ilçede çalışmalarını hızlandırdı. Sarıgül'ün Şişli'den başka yerde aday olmak istemediği ve aday gösterilmezse DSP ya da bağımsız olarak aday olacağı belirtilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Zihniyet 22 Ocak 2019 10:49 Meltem Cumbul daha once hangi kurumu yonetmis, kamu hizmetinden, belediyecilikten ne anlar?? Nasil bir kafadir bu anlamak mumkun degil.

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