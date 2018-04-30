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Kılıçdaroğlu ilan etti! Aday mı? Oy oranı ne kadar?..

Kılıçdaroğlu ilan etti! Aday mı? Oy oranı ne kadar?..

Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefet bloğunun adayının da ikinci turda yüzde 60 ile seçileceğini iddia etti. Kılıçdaroğlu nasıl bir kampanya yapacaklarını da anlattı...

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 09:17 - Güncelleme: 30-04-2018 10:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını ilan etti. Nasıl bir seçim kampanyası yapacaklarını da anlatan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmeyeceğini ancak ikinci turda Erdoğan'ın karşısındaki adayın yüzde 60'la seçileceğini iddia etti. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları...

SÖYLEM AYNI MİTİNG AYRI... Her siyasi parti kendi mitingini yapacak. Cumhurbaşkanı adayı da bağımsız çalışacak. Onun için ayrı tutmak gerekir. Çünkü, cumhurbaşkanının bütçesi bağışlardan, milletvekili seçim bütçesi ise Hazine’den finanse ediliyor. İkisinin birlikte yürütülmesi bu açıdan doğru değil. Ama cumhurbaşkanı adaylarının ve genel başkanların miting söylemleri aynı olmalı.

REFERANDUM TAKTİĞİ... Seçim döneminde, referandumda izlediğimiz gibi doğrudan doğruya kanaat önderleriyle görüşeceğiz. Yüz yüze görüşmenin yeri ayrı. Toplumun her kesimine hitap edeceğiz. Hayır kampanyasının bir başka versiyonu olacak. Bunun artılarını referandumda gördük.

BEN ADAY DEĞİLİM... Bana göre “partili cumhurbaşkanı” olmamalı. Ben genel başkan olarak aday olmayacağımı aylar önce söyledim.

İKİNCİ TURDA YÜZDE 60... Demokrasiyi savunanlar bu seçimi alacak. Çünkü demokrasiyi savunanlar blok oluşturdu. Hepinin ortak söylemi demokrasi. Seçimi de yüzde 60 ile ikinci turda alırız. Toplumun her kesimine hitap edeceğiz. Hayır kampanyasının bir başka versiyonu olacak. Bunun artılarını referandumda gördük.

Berat Kandili resimli mesajları kısa sözlü kutlama rehberi 2018

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • memed 30 Nisan 2018 10:07 HALA ŞUNUN ARKASINDAN GİDEN BİR KESİM VARYA...NE DESEK BOŞ..

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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