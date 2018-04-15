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Kılıçdaroğlu: Her kuruşun hesabını veriyoruz

Kılıçdaroğlu: Her kuruşun hesabını veriyoruz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya ziyaretinin ardından İzmir'e giderek Tire Stadı'nın açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, Hatay ziyaretini anlattı, şehitler üzerinden siyaset yapıldığını ileri sürdü. İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

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Eklenme Tarihi: 15-04-2018 19:47 - Güncelleme: 15-04-2018 19:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarımın sorunları çözülmeden Türkiye'nin sorunlarının çözülemeyeceğini söyledi. CHP'li belediye başkanlarının kendilerine oy versin vermesin herkese hizmet götürdüğünü belirten Kılıçdaroğlu, harcadıkları her kuruşun hesabını verdiklerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, İzmir'deki Tire Stadı'nın açılış törenine katıldı. CHP'li belediyelerin kırsalda yaşayanlarla kentliler arasındaki gelir uçurumunu azalmaya çalıştığını söyleyen Kılıçdaroğlu, iki kesimin de hayat standartlarını yükseltmeye çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması için çaba gösterdiklerini dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ama birileri bu çalışmamızı çekemiyor, kıskanıyor, eleştireceği yerde gözdağı veriyor, iddianameler hazırlıyor. Sanıyorlar ki Cumhuriyet Halk Partililer geri adım atacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında 397 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı, arkadaşları tutuklandı, gözaltına alındı ama bizler hep şunu söyledik; 'Aziz Kocaoğlu ve arkadaşları namuslu insanlardır, boğazlarından aşağı 1 kuruş haram lokma inmez' dedik."

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının kendisine oy versin veya vermesin herkese hizmet götürdüğünü ve harcadıkları her kuruşun hesabını millete verdiklerini belirterek, Tire Stadı'nın 64 milyon liraya mal olduğunu, bu stadın bir benzerinin 200 milyon liraya ihale edildiğini ifade etti.

Bir çok tarım ürünün ithal edildiğine dikkati çeken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Tarımın sorunları çözülmeden Türkiye'nin sorunları çözülmez. Tarımın, çiftçinin, üreticinin sorunlarını çözeceksiniz ki Türkiye'nin sorunlarını çözelim. Kırsalın sorununu çözmeden kentin sorununu da çözemezsiniz. Kırsalda geliri bitirirseniz, tarımı bitirirseniz, oradaki insanlar kentin varoşlarına gelecek ve hayata tutunmaya çalışacaklardır. Biz ne diyoruz; 'Herkesin çalıştığı yerde karnı doysun, herkes huzur içinde yaşasın'. Bizim yol haritamız tekelleşme değil, ithalat değil. Kendimiz üreteceğiz, kendi halkımıza vereceğiz."

CHP LİDERİNİN HATAY ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin Hatay'a yaptığı ziyareti eleştirdiğini, kendisinin şehitler üzerinden siyaset yapmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Garibanın çocuğu olunca 'Allah herkese şehitlik nasip etsin'. E bir de sen çocuklarını gönder kardeşim, şu bakanlarının çocuklarını bir gönder. Onların sırtından propaganda yapacaksın, Kılıçdaroğlu'na saldıracaksın." diye konuştu.

Şehit yakınlarının "15 Temmuz şehitleri ve diğerleri" şeklinde ayrıldığını savunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Birilerine fazla para verdiler, birilerine vermediler. Birilerini kucakladılar, diğerilerini ötekileştirdiler. Birileri 15 Temmuz gecesi çıktı sokağa. Öbürü eksi 30-35 derecede terörle mücadele ederek hayatını verdi. Biz şehitlerimize saygılıyız, şehitler, gaziler arasında ayrım kabul etmiyoruz. Ayrım yapanlara da kimse kusura bakmasın vatan haini diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "er meydanından kaçıyorsun" dediğini ifade ederek, "Aynı gün cevap verdim, er meydanını sen belirle. Bak Tire Meydanı burada, stat burada, istiyorsan gel. Ama istiyorsan senin belirleyeceğin bir yerde, istiyorsan senin televizyon kanalında, istiyorsan senin yandaşlarınla gel er meydanına. Yiğit kimmiş, 80 milyon görsün." şeklinde konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 15 Nisan 2018 20:29 2007 seçimleri CHP de 4 milyon TL seçim giderlerinde açık 2009 aynısı 2011 bayrak firmasının batırılması yahu millete nasıl diyorlar bunu

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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