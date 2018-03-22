Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında gerçekleşecek olan seçimlerdeki beklentisini açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Hedefimiz en az yüzde 60. 50+1 falan değil. Çünkü ben bu ülkede insanların demokrasiye inandığına inanıyorum. Demokrasi bizim olmazsa olmazımız. Benim gibi düşünmeyen insan da düşüncesini rahatlıkla söyleyebilmeli. Bunların olmadığı bir ülke büyüyemez, kalkınamaz zaten. Ben yüzde 60 diyorum, belki yüzde 70 çıkar. Ama biz demokrasiyi her halükarda getirmek zorundayız. Aksi halde Türkiye bir karanlık sürecin içine girecek" diye konuştu.

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