  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

YAZARLAR

Süleyman ÖZIŞIK

Süleyman ÖZIŞIK

suleyman@internethaber.com @slymnoz rss Eklenme Tarihi: 08 Kasım 2018 02:04 - Güncelleme: 08 Kasım 2018 02:53

Kılıçdaroğlu fetvayı verdi!

Alparslan Kuytul ve Adnan Oktar gibi sahtekarlardan kurtulduğumuza sevinirken, ortaya yeni bir sahte hoca çıktı. 6 ok tarikatının şeyhi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum. 

Dün, seçim konseptine yakışır bir fetva verdi. Fetvası aynen şöyle: 

"Bilinsin ki AK Parti'ye oy veren herkes harama ortaktır!"

Fetvasının gerekçesini, Sayıştay'ın AK Partili belediyeler hakkında hazırladığı "Usulsüzlük ve yolsuzluk" raporuna dayandırıyor Şeyh Kemal...

Önce şunu söyleyeyim.

Sayıştay raporlarının Türkiye genelinde oluşturduğu hassasiyet gerçekten memnuniyet verici, buna söyleyecek sözüm yok. AK Parti'nin de bu raporlardan yola çıkarak yolsuzluk ya da usulsüzlük yapan herkesin yakasına yapışacağına adımın Süleyman Özışık olduğu kadar eminim. 

Bu işin nasıl olacağını da söyleyeyim.

Yolsuzluğa ya da usulsüzlüğe karışanlara, verdikleri zarar kadar "Zimmet" çıkarılır. Bu noktada “Zimmet”in ne anlama geldiğini bilmeyenleriniz olabilir, hemen söyleyeyim. İlgili kurumu kim zarara uğratmışsa, para o kişiden aynen tahsil edilir. 

Yıllardır, hakkında "Zimmet cezası" çıkarılan onlarca, hatta yüzlerce kişi biliyorum. Bu sistem yine uygulanacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun fetvasına geri dönelim. 

Zatı muhteremin helali-haramı bu kadar önemsemesi elbette ki CHP adına önemli bir gelişme. Ancak bu fetvayı veren kişinin sicilinin temiz olması, günah galerisinin de kabarık olmaması gerekiyor öyle değil mi?

Yani en azından, SSK'nın başındayken 6 aylık torununu sigortalı yapabilen birinin, helal ve haram kavramını dilinin ucuna almaması gerekiyor. Yoksa, "Sen Toruna tombalağa sigorta yaparken haram helal yok muydu?" diye sorarlar adama...

Hadi fazla geriye gitmeyelim, bu dönemden örneklerle gidelim.

AK Parti'yi yolsuzluk ve usulsüzlük üzerinden eleştiriyorsun. Yahu size verilen bir telefon üzerinden ülkeyi 2 milyon lira dolandırdınız be! Bir de elinize devletin tamamı verilse ne yapardınız acaba?

Ne yani, CHP'li belediyeler pirupak mı?

Beşiktaş Belediyesi'nde, Ataşehir Belediyesi'nde neler döndüğünü, milyonların nasıl iç edildiğini bilmiyor muyuz? 

Sen, Mustafa Sarıgül'ün yolsuzluk dosyası önünde poz verip, daha sonra yolsuzlukla suçladığın Sarıgül'e partinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösteren değil misin? 

Haramdan bahsedeceksen, teşkilatından başlayacaksın bu işe. Bir oturuşta çeyrek domuz yutan il başkanı sende. "İmam her sabah ağzımın içine içine ezanı ediyor" diyerek ezanı necasete benzeten parti yöneticisi sende. Sela okuyan, ezan okuyan imamları, müezzinleri döven partililer sende. Dine, Allah'a, peygambere, başörtüsüne her türlü hakareti eden partililer sende. 

Sen kim, helalden haramdan bahsetmek kim mübarek?

Mesele yolsuzluk mu?

Senin Erdoğan'a ödediğin tazminatları hangi belediyen karşılıyordu? Senin kızın değil miydi tek kuruş geliri olmadan rezidans sahibi olan?

Senin milletvekilin değil miydi sudaki kloru nötralize ederek, cildi gençleştiren C vitaminli suya çeviren banyolu 20 milyonluk rezidans satın alan? 

Sen kim helalden bahsetmek kim?

Terör örgütü PKK ile iş birliği yapmak helal, AK Parti'ye oy vermek haram öyle mi?

Vallahi böyle bir durumda AK Parti'ye oy verenler günaha giriyorsa, o zaman CHP ye oy verenler cehennem biletini direk uçuşla alıyor demektir. 

Niyesini söyleyeyim mi?

24 Haziran seçimlerinde senin partin olmasa, HDP Meclis'e giremeyecekti. Onlar senin sayende maaş alıyor senin! Senin partin olmasa, milletin parası bu kravatlı teröristlere maaş olarak verilmeyecekti. 

Haramsa, al sana haram!

Bak açık ve net söylüyorum. 

AK Parti'ye oy vermek haram ise senin partine oy vermek vatana ve millete ihanettir. Sana oy verip vatana ve millete ihanet etmektense, AK Partiye oy verip Allah'ın affını ummak yeğdir.

Bilmem anlıyor musun Şeyh Kemal?




PAYLAŞ tw fb gp
ÖNCEKİ Vekil eskisinden galiz küfürler!

YORUM YAZIN Kılıçdaroğlu fetvayı verdi! yazısına yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU YAZIYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
REKLAM
Süleyman ÖZIŞIKDİĞER YAZILARISüleyman ÖZIŞIK
TÜMÜ

GÜNCEL YAZILAR TÜMÜ

Dilediğiniz platformdan Bizi izlemeye devam edin! tw gp fb rs
REKLAM
REKLAM
haberleri sitene ekle
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro