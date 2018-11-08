Kılıçdaroğlu fetvayı verdi!

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Süleyman ÖZIŞIKsuleyman@internethaber.com @slymnoz rss
Alparslan Kuytul ve Adnan Oktar gibi sahtekarlardan kurtulduğumuza sevinirken, ortaya yeni bir sahte hoca çıktı. 6 ok tarikatının şeyhi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum.
Dün, seçim konseptine yakışır bir fetva verdi. Fetvası aynen şöyle:
"Bilinsin ki AK Parti'ye oy veren herkes harama ortaktır!"
Fetvasının gerekçesini, Sayıştay'ın AK Partili belediyeler hakkında hazırladığı "Usulsüzlük ve yolsuzluk" raporuna dayandırıyor Şeyh Kemal...
Önce şunu söyleyeyim.
Sayıştay raporlarının Türkiye genelinde oluşturduğu hassasiyet gerçekten memnuniyet verici, buna söyleyecek sözüm yok. AK Parti'nin de bu raporlardan yola çıkarak yolsuzluk ya da usulsüzlük yapan herkesin yakasına yapışacağına adımın Süleyman Özışık olduğu kadar eminim.
Bu işin nasıl olacağını da söyleyeyim.
Yolsuzluğa ya da usulsüzlüğe karışanlara, verdikleri zarar kadar "Zimmet" çıkarılır. Bu noktada “Zimmet”in ne anlama geldiğini bilmeyenleriniz olabilir, hemen söyleyeyim. İlgili kurumu kim zarara uğratmışsa, para o kişiden aynen tahsil edilir.
Yıllardır, hakkında "Zimmet cezası" çıkarılan onlarca, hatta yüzlerce kişi biliyorum. Bu sistem yine uygulanacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın.
Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun fetvasına geri dönelim.
Zatı muhteremin helali-haramı bu kadar önemsemesi elbette ki CHP adına önemli bir gelişme. Ancak bu fetvayı veren kişinin sicilinin temiz olması, günah galerisinin de kabarık olmaması gerekiyor öyle değil mi?
Yani en azından, SSK'nın başındayken 6 aylık torununu sigortalı yapabilen birinin, helal ve haram kavramını dilinin ucuna almaması gerekiyor. Yoksa, "Sen Toruna tombalağa sigorta yaparken haram helal yok muydu?" diye sorarlar adama...
Hadi fazla geriye gitmeyelim, bu dönemden örneklerle gidelim.
AK Parti'yi yolsuzluk ve usulsüzlük üzerinden eleştiriyorsun. Yahu size verilen bir telefon üzerinden ülkeyi 2 milyon lira dolandırdınız be! Bir de elinize devletin tamamı verilse ne yapardınız acaba?
Ne yani, CHP'li belediyeler pirupak mı?
Beşiktaş Belediyesi'nde, Ataşehir Belediyesi'nde neler döndüğünü, milyonların nasıl iç edildiğini bilmiyor muyuz?
Sen, Mustafa Sarıgül'ün yolsuzluk dosyası önünde poz verip, daha sonra yolsuzlukla suçladığın Sarıgül'e partinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösteren değil misin?
Haramdan bahsedeceksen, teşkilatından başlayacaksın bu işe. Bir oturuşta çeyrek domuz yutan il başkanı sende. "İmam her sabah ağzımın içine içine ezanı ediyor" diyerek ezanı necasete benzeten parti yöneticisi sende. Sela okuyan, ezan okuyan imamları, müezzinleri döven partililer sende. Dine, Allah'a, peygambere, başörtüsüne her türlü hakareti eden partililer sende.
Sen kim, helalden haramdan bahsetmek kim mübarek?
Mesele yolsuzluk mu?
Senin Erdoğan'a ödediğin tazminatları hangi belediyen karşılıyordu? Senin kızın değil miydi tek kuruş geliri olmadan rezidans sahibi olan?
Senin milletvekilin değil miydi sudaki kloru nötralize ederek, cildi gençleştiren C vitaminli suya çeviren banyolu 20 milyonluk rezidans satın alan?
Sen kim helalden bahsetmek kim?
Terör örgütü PKK ile iş birliği yapmak helal, AK Parti'ye oy vermek haram öyle mi?
Vallahi böyle bir durumda AK Parti'ye oy verenler günaha giriyorsa, o zaman CHP ye oy verenler cehennem biletini direk uçuşla alıyor demektir.
Niyesini söyleyeyim mi?
24 Haziran seçimlerinde senin partin olmasa, HDP Meclis'e giremeyecekti. Onlar senin sayende maaş alıyor senin! Senin partin olmasa, milletin parası bu kravatlı teröristlere maaş olarak verilmeyecekti.
Haramsa, al sana haram!
Bak açık ve net söylüyorum.
AK Parti'ye oy vermek haram ise senin partine oy vermek vatana ve millete ihanettir. Sana oy verip vatana ve millete ihanet etmektense, AK Partiye oy verip Allah'ın affını ummak yeğdir.
Bilmem anlıyor musun Şeyh Kemal?
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Kılıçdaroğlu fetvayı verdi! Alparslan Kuytul ve Adnan Oktar gibi sahtekarlardan kurtulduğumuza sevinirken, ortaya yeni bir sahte hoca çıktı. 6 ok tarikatının şeyhi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum.Süleyman ÖZIŞIK suleyman@internethaber.com
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