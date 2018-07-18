Kılıçdaroğlu fena rezil oldu! Kimse unutmasın dedi kendisi unuttu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki CHP Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında büyük bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele Dönemi'nde söylediği "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır" sözlerini hatırlayamadı.

"HİÇ KİMSE UNUTMASIN" DEDİ, KENDİSİ UNUTTU" "Hiç kimse Mustafa Kemal’in şu sözünü unutmasın’ diyen Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün sözlerini söylerken unuttu ve özür dileyerek önündeki kağıdı alarak oradan tekrar etmek zorunda kaldı.

Kılıçdaroğlu'nun o anları sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük eleştiri aldı.

Kılıçdaroğlu'ndan imza ve erken yerel seçim açıklaması