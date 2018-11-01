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Kılıçdaroğlu Erdoğan'a tazminat ödemek için evini satmış

Kılıçdaroğlu Erdoğan'a tazminat ödemek için evini satmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ödemesi gereken tazminat için Balıkesir Burhaniye'deki evini sattığı ortaya çıktı. TBMM Başkanlığı'na gönderilen mal beyanında da CHP liderinin bu evi yer almadı.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 07:42 - Güncelleme: 01-11-2018 07:42

CHP lideri Kılıçdaroğlu TBMM Başkanlığına yeni mal beyanını sundu. Kılıçdaroğlu'nun önceki beyanlarında yer alan Balıkesir Burhaniye'deki konutu ise yeni mal varlığı listesinde yer almadı. Bu konutun değeri daha önce 300 bin lira olarak duyurulmuştu. Kılıçdaroğlu'nun konutunu 600 bin liraya sattığı ve 200 bin lira borç aldığı mal varlığı beyanında yer aldı.

ÖZTRAK'TAN AÇIKLAMA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ödediği tazminatları nereden ödediğine ilişkin ise "Partimizin internet sitesine Genel Başkanımızın mal beyanını koyduk. Buradan baktığınızda kendisinin hem mülk sattığını, hem borç aldığını, bu tazminatları da bir şekilde bu borçla, sattığı mülkün parasıyla ödediğini göreceksiniz." diye konuştu.

MECLİS BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı beyannamesi güncellenerek TBMM Başkanlığına gönderildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, partinin internet sitesinde de yer alan mal varlığı beyannamesinde değişiklik yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun mal varlığının yanı sıra eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nunkini de içeren bildirim, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Buna göre, Kılıçdaroğlu çiftinin mal varlığında, Ankara Balgat'ta 2003 yılında edinilen ve değeri 142 bin lira olan konut ile Ankara Akyurt'ta 2003'te edinilen ve değeri 57 bin 300 lira olan konut bulunuyor.

Tunceli'de 2007'de edinilen ve değeri 75 bin 284 lira olan bir konutu daha bulunan Kılıçdaroğlu'nun önceki beyanlarında yer alan Balıkesir Burhaniye'deki konutu ise yeni mal varlığı listesinde yer almadı. Bu konutun değeri daha önce 300 bin lira olarak duyurulmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrıca Akçalı Konut Yapı ile Gökyurt Konut Yapı kooperatiflerine 1997 yılından üyelikleri olduğu belirtildi.

Ressam Nuri Abaç, Fikret Otyam, Güler Çakır, Hüseyin Yüce ve Ayatullah Sümer imzalı 8 tablo, Kılıçdaroğlu'nun üzerindeki diğer taşınmazlar olarak gösterildi. Bu arada, Selvi Kılıçdaroğlu'na ait bir pırlanta yüzük de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı listesinde yer aldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • misafir 01 Kasım 2018 08:29 iftira atmayacaksın çamur olmayacaksın .dünyanın en dürüst en namuslu en imanlı adamına saldırmayacaksın .yoksa allah seni rezil eder ,sizin cümlenizi toplasak geçmişlerinizle birlikte erdoğanın cücüğü olamazsınız bir defa bunu kafanıza koyun ,ozaman daha az hata yaparsınız .allah vergisi bu saldırmnakla iftirayla sarsılmazki.

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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