  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kılıçdaroğlu elindeki son anketi açıkladı! İttifakın oy oranı kaç?

Kılıçdaroğlu elindeki son anketi açıkladı! İttifakın oy oranı kaç?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP MYK'da elindeki ankete göre AK Parti-MHP ittifakının oy oranını da açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun iddiasına göre AK Parti-MHP ittifakı yüzde kaç gözüküyor?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-03-2018 09:21 - Güncelleme: 27-03-2018 09:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 2019'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçim ve yerel seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hata yapmamaları durumunda seçimi kazanacaklarını iddia eden Kılıçdaroğlu elindeki ankete göre AK Parti-MHP ittifakının oy oranını da açıkladı. Hürriyet'in haberine göre, Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında şunları söyledi: 

"İTTİFAKIN OY ORANI YÜZDE 43.5"...: “Anketler önünüzde. Baraj ittifakı yüzde 43.5’i gösteriyor. Bu seçimi biz kazanacağız yeter ki hata yapmayalım. Anayasa, iç tüzük ve seçim kanunlarında yapılan değişikliklerde Meclis’te uzlaşma aranması gerekirdi. Ama AKP Anayasa, iç tüzük ve seçim kanunlarıyla ilgili bugüne kadar bizimle uzlaşma aramadı. Torba kanunda, uluslararası anlaşmalarda uzlaşma arıyorlar.

"BUNDAN SONRA ONLARLA UZLAŞI YOK": Bizden anlayış beklemesinler, bizimle müzakere etmeleri gereken yerde etmediler. Onlara seçim güvenliğiyle ilgili düzenlemenin bir bedeli olduğunu hatırlatın. Bundan sonra bu tavırlarından dolayı uzlaşma yok.

"EN SERT MUHALEFETİ YAPIN"...: Bu üç ana meselede kiminle uzlaştılarsa onunla çıkarsınlar kanunları. CHP’nin önerilerini sunun, olumlu katkı yapın ama uzlaşma olmayacak. Siz de en sert muhalefeti yapacaksınız. Süre sorunu iktidarın sorunudur.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kılıçdaroğlu elindeki son anketi açıkladı! İttifakın oy oranı kaç? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR34 YORUM

  • Misafir 27 Mart 2018 10:45 120 +2+48 Mv ile mecliste ne yapacağını sanıyorsun eeeeeeey domuz etini 7 dakkada yiyen chdpi'liler ve avanesi

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro