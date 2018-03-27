Kılıçdaroğlu elindeki son anketi açıkladı! İttifakın oy oranı kaç?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 2019'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçim ve yerel seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hata yapmamaları durumunda seçimi kazanacaklarını iddia eden Kılıçdaroğlu elindeki ankete göre AK Parti-MHP ittifakının oy oranını da açıkladı. Hürriyet'in haberine göre, Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında şunları söyledi:

"İTTİFAKIN OY ORANI YÜZDE 43.5"...: “Anketler önünüzde. Baraj ittifakı yüzde 43.5’i gösteriyor. Bu seçimi biz kazanacağız yeter ki hata yapmayalım. Anayasa, iç tüzük ve seçim kanunlarında yapılan değişikliklerde Meclis’te uzlaşma aranması gerekirdi. Ama AKP Anayasa, iç tüzük ve seçim kanunlarıyla ilgili bugüne kadar bizimle uzlaşma aramadı. Torba kanunda, uluslararası anlaşmalarda uzlaşma arıyorlar.

"BUNDAN SONRA ONLARLA UZLAŞI YOK": Bizden anlayış beklemesinler, bizimle müzakere etmeleri gereken yerde etmediler. Onlara seçim güvenliğiyle ilgili düzenlemenin bir bedeli olduğunu hatırlatın. Bundan sonra bu tavırlarından dolayı uzlaşma yok.

"EN SERT MUHALEFETİ YAPIN"...: Bu üç ana meselede kiminle uzlaştılarsa onunla çıkarsınlar kanunları. CHP’nin önerilerini sunun, olumlu katkı yapın ama uzlaşma olmayacak. Siz de en sert muhalefeti yapacaksınız. Süre sorunu iktidarın sorunudur.