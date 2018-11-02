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Kılıçdaroğlu cevap verdi, HDP ile işbirliği olacak mı?

Kılıçdaroğlu cevap verdi, HDP ile işbirliği olacak mı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri, Kemal Kılıçdaroğlu, CNN TÜRK canlı yayınında gündeme dair merak edilen bütün soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu partisinin HDP ile işbirliği yapıp yapmayacağı sorusuna da cevap verdi.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 22:47 - Güncelleme: 02-11-2018 00:32

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında seçim gündeminden son dönemde yaşanan tartışmalara kadar çok sayıda konuya ilişkin düşüncelerini açıkladı. Kılıçdaroğlu yerel seçimde HDP ile ittifak yapılacak mı sorusuna ''Biz işbirilği yapacağız ama kiminle?'' diyerek cevap verirken Yeni Havalimanı açılışına neden katılmadığını da açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair merak edilen her şeyi CNN TÜRK canlı yayınında Hande Fırat'la Gece Görüşü programında değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

''Biz Cumhuriyet'i Ankara'da kurduk, dolayısıyla Ankara'da kutlanması lazım. Bitmeyen bir havalimanı açıldı. Neden? Sayın Erdoğan bizim inandığımız şekilde yeterince sahip çıkmıyor Cumhuriyet'e. Tek adam rejimlerinin olduğu yerde Cumhuriyet şeklen vardır. Usulen vardır. Bizim anladığımız anlamda bir Cumhuriyet yoktu orada.

SEÇİMDE HDP İLE İTTİFAK YAPILACAK MI?

Biz işbirliği yapacağız ama kiminle? İktidarın uygulamalarından rahatsız olanlarla... Bizim işbirliğimiz A partisi, B partisiyle değil, seçmenle... İşbirliği vatandaş ile yapılır. Doğrudan her vatandaşın oyunu isteyeceğiz.

HAVAALANININ İSMİ

Havalimanı açıldı, maliyeti nedir. Bunu biliyor muyuz? İhale yapıldı, yandaşlar için. Yolcu garantisi verildi. Biz bütün bunlardan rahatsızız. Neden yolcu garantisi veriliyor. 29 Ekim Cumhuriyet bayramı Ankara'da kutlanır. Önce buna uymamız lazım. Bu gelenektir. Devlette gelenek kalmadı. Devleti ayakta tutan kurallardır. siz bütün kuralları yerle bir ediyorsunuz. Devlet hepimizin devleti.

Havalimanın ismi üzerinde çok durmadım. Bu kadar şaibeli bir yere Atatürk ismini verilmesi uygun değil. Bir sürü insan öldü, kaç kişinin öldüğünü bilmiyoruz. Şu anda o havaalanı yapan 31 işçi cezaevinde. Neden hapishanedeler? Siz oraya Atatürk ismini koyacaksınız, bu olmaz.

ANDIMIZ TARTIŞMASI

Türkiye ırk temeline dayalı bir devlet değildir, bir siyasi bilinç devletidir. Irk temelli bir şey yok orada. Eskiden beri okunuyor Andımız. Oturdular çözüm sürecinde bunu kaldıracağız dediler. Bizim ağrımıza giden nokta şu: Erdoğan'ın Danıştay hakimlerini aşağılayarak, küçümseyerek, azarlayarak meydan okuması. Nerede Külliye'de. İnsanın ağırına gidiyor. Normalde Danıştay üyeleri buna tepki göstermesi gerekiyor.  Ama hakim çıkıp konuşmaz, kararıyla konuşur. Danıştay kararını vermiştir, gerekçesi sağlam, yerinde bir karardır. O karara uyulması lazım. Danıştay Genel Kurul'unda Erdoğan'ın istediği şekilde karar çıkacaktır, bunu yazın bir kenara.

DANIŞTAY'IN 5 YIL SONRA KARAR VERMESİ

İstiklal Marşı'nda ırktan bahsedilmiyor mu? Kimin ırkı bu. Danıştay'ın neden 5 yıl sonra kararı vermesini inanın bilmiyorum, o kadar çok geç kararlar alınıyor ki. Osman Kavala mesela bir yıldır içeride. Devletin tutarlı yönetildiği kanısında değilim. Hangi devletten söz ediyorsunuz. Erdoğan devleti var. Hakim karar verir, fırça atar. Böyle bir devlet yönetimi mi olur ya? Bunlar evrensel hukuka göre karar verir, yanlış da karar verebilir. Ama yargı kararını denetleyen başka kurullar vardır."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • Misafir 02 Kasım 2018 00:53 Milletvekilleri pkk ile savaşan insansız hava aracına karşı çıkmadı mı ? şimdi soruyorum Atatürkün partisi olduğunu hala dostmusunuz düşman mı ?

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