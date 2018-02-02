'Kılıçdaroğlu beni batırdı' dedi; kendini yakmaya çalıştı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dolandırıldığını iddia eden heykeltıraş Ragıp Çiçen, CHP Genel Merkezi önünde kendini yakmaya çalıştı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzünden 250 kişinin çalıştığı atölyesinin battığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini iddia eden heykeltıraş Ragip Çiçen; içi tiner, benzin ve tüp dolu olan otomobili ile CHP Genel Merkezi önüne geldi. Hızla arabadan inen Çiçen, yanında getirdiği çaputları tutuşturdu. Olay yerinde hazır bekleyen polisler, duruma hemen müdahale etti ve çaputları söndürdü.