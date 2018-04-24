Kılıçdaroğlu, Akşener için tüm programını iptal etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Parti Meclisinde en geniş ittifak modelinin hayata geçirilmesi gerektiği konusunda mutabakat oluştu. Siyasi ittifak görüşmelerinin yürütülmesi ve gerekli her türlü kararın alınması konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'na oybirliğiyle tam yetki verdi" dedi.

Bugün, "Dönem A partisi, B partisi dönemi değildir" diyen Kılıçdaroğlu, "Bütün siyasi partilerin liderlerine sesleniyorum. Biz her türlü özveride bulunmaya hazırız" diyerek ittifak kapısını açık bırakmıştı.

Erken seçim kararı sonrası muhalefet partileri ittifak çalışmalarına hız verdi. Sadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, İyi Parti lideri Akşener'le görüşmesi sonrası CHPlideri Kılıçdaroğlu da kolları sıvadı.

KILIÇDAROĞLU YARIN SAAT 13.00'TE AKŞENER'LE GÖRÜŞECEK

Parti Meclisi'nde seçim ittifakı için tam yetki verilen Kemal Kılıçdaroğlu, sürpriz bir karara imza attı. İstanbul'daki tüm programlarını iptal eden CHP lideri, yarın saat 13.00'te İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşecek.