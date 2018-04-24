  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kılıçdaroğlu, Akşener için tüm programını iptal etti

Kılıçdaroğlu, Akşener için tüm programını iptal etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu tüm programlarını iptal edip, yarın saat 13.00'te Meral Akşener'le görüşecek. Görüşmede iki liderin de seçim ittifakını görüşecekleri tahmin ediliyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-04-2018 20:51 - Güncelleme: 24-04-2018 20:51

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Parti Meclisinde en geniş ittifak modelinin hayata geçirilmesi gerektiği konusunda mutabakat oluştu. Siyasi ittifak görüşmelerinin yürütülmesi ve gerekli her türlü kararın alınması konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'na oybirliğiyle tam yetki verdi" dedi.

Bugün, "Dönem A partisi, B partisi dönemi değildir" diyen Kılıçdaroğlu, "Bütün siyasi partilerin liderlerine sesleniyorum. Biz her türlü özveride bulunmaya hazırız" diyerek ittifak kapısını açık bırakmıştı.

Erken seçim kararı sonrası muhalefet partileri ittifak çalışmalarına hız verdi. Sadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, İyi Parti lideri Akşener'le görüşmesi sonrası CHPlideri Kılıçdaroğlu da kolları sıvadı.

KILIÇDAROĞLU YARIN SAAT 13.00'TE AKŞENER'LE GÖRÜŞECEK

Parti Meclisi'nde seçim ittifakı için tam yetki verilen Kemal Kılıçdaroğlu, sürpriz bir karara imza attı. İstanbul'daki tüm programlarını iptal eden CHP lideri, yarın saat 13.00'te İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşecek.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kılıçdaroğlu, Akşener için tüm programını iptal etti haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro