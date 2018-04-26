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Kılıçdaroğlu adayını Meral Akşener'e söyledi

Kılıçdaroğlu adayını Meral Akşener'e söyledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile üçüncü kez bir araya geldiği görüşmede CHP’nin milletvekili seçimleri için önerdiği ittifak konuşuldu. Görüşmede Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediği ismi Akşener’e söyledi.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 09:02 - Güncelleme: 26-04-2018 09:02

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasındaki görüşmede, parlamentoda en az 301 sandalye için 7 partili ‘sıfır baraj ittifakı’ önerisi İYİ Parti heyetine simülasyonlarla anlatıldı. Akşener ise büyük ittifak yerine sağ ittifaktan yana olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki görüşmeden yansıyanlar bugün Hürriyet gazetesinde yer aldı,

AKŞENER SAĞ İTTİFAKTAN YANA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile üçüncü kez bir araya geldi. Görüşmede, parlamentoda en az 301 sandalye için 7 partili ‘sıfır baraj ittifakı’ önerisi İYİ Parti heyetine simülasyonlarla anlatıldı. Akşener ise büyük ittifak yerine sağ ittifaktan yana olduğunu dile getirdi.

7 PARTİLİ SIFIR BARAJ
Görüşmede, CHP’nin milletvekili seçimleri için önerdiği 7 partili ‘sıfır baraj’ ittifakı konuşuldu. Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerine ilişkin yaptıkları, HDP’nin de içinde yer aldığı ve almadığı farklı ittifak formüllerini iki simülasyonla Akşener ve beraberindekilere gösterdi. Kılıçdaroğlu, parlamento seçimlerinde ‘cumhur ittifakı’ dışında kalan bütün partilerin içinde yer alacağı büyük ittifakın oluşturulması halinde en az 301 milletvekiliyle çoğunluğu elde edeceklerini anlatarak İYİ Parti’nin bu ittifakın içinde yer almasını istedi.

HDP’Lİ İTTİFAKA SOĞUK
Akşener bu önerilere, “Biz seçimlerde, İYİ Parti’nin, Saadet Partisi’nin ve Demokrat Parti’nin içinde yer alacağı bir ittifakın daha iyi sonuç vereceğine inanıyoruz” sözleriyle karşılık verdi. Akşener, HDP’siz ittifak önerisine de soğuk bakmadıklarını ifade ederek, öneriyi İYİ Parti yönetimiyle bir kez daha değerlendireceklerini ifade etti.

Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki kararlılığını bir kez daha dile getirerek, “Her parti kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarır. Ben de aday olacağım. İkinci tura hangi partinin adayı kalırsa onu destekleriz” diye konuştu. Akşener 100 bin imzayla İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adaylığını sürdürdüğünü ifade etti.

DEMOKRASİYE KATKI
CHP Lideri Kılıçdaroğlu da şunları söyledi: “Aslında bizim yaptığımız demokrasinin bu topraklarda yaşamasını sağlamaktı. Bir siyasi partiye karşı kumpas kurulması, onun seçimlere katılmaması için pek çok davranış sergilenmesi, bizim içimize sindireceğimiz bir olay değildir. Dolayısıyla bizim yaptığımız İYİ Parti’ye katkıdan çok daha öte, demokrasiye katkıdır.”

AKŞENER’E ADAYINI SÖYLEDİ
GÖRÜŞMEDE Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediği ismi Akşener’e söyledi. Akşener bu ismi kimseye açıklamayacağını aktardı. Görüşmede Gül konusu da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, “Basın üzerinden bizi yönlendirmeye çalışıyorlar. Biz Abdullah Gül’ü aday olarak göstermeyeceğiz” dedi. Akşener de “CHP’de Gül’ün çatı adayı olması noktasında çalışan isimler var. Bu kişiler toplumda CHP’li kimlikleriyle bilinen kişiler” karşılığını verdi. Akşener “Ben 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağım. Bir çatı altında olmayacağım. Bizim ittifakımız milletle” bilgisini Kılıçdaroğlu ile paylaştı.

DP İLE GÖRÜŞME
CHP heyeti, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmenin hemen ardından, büyük ittifak teklifini Demokrat Parti’ye götürdü.

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MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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