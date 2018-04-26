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Kılıçdaroğlu adayını Akşener'e söyledi! Bakın o isim kim?

Kılıçdaroğlu adayını Akşener'e söyledi! Bakın o isim kim?

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı açıklanmadı ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Meral Akşener'e CHP'nin adayının ismini söyledi... CHP milletvekillerine de tarifini yaptı... Bakalım adayın kim olduğunu siz çıkarabilecek misiniz?..

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 09:02 - Güncelleme: 26-04-2018 10:08

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili tartışma sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylarını dünkü görüşmede İYİ Parti lideri Meral Akşener'e söylediği öğrenildi. Ardından CHP milletvekilleriyle Genel Merkez'de bir kapalı grup toplantısı yapan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayını şöyle tarif etti: "Ekonomiden anlayan, ekonomi konusunda başarılı çalışmaları olmuş bir cumhurbaşkanı adayı..." Peki kim bu isim?

İŞTE İKİ LEDER ARASINDAKİ DİYALOG... Dünkü buluşmada CHP lideri Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediği ismi İYİ Parti lideri Akşener’e söyledi. Akşener bu ismi kimseye açıklamayacağını aktardı. Görüşmede Gül konusu da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, “Basın üzerinden bizi yönlendirmeye çalışıyorlar. Biz Abdullah Gül’ü aday olarak göstermeyeceğiz” dedi. Akşener de “CHP’de Gül’ün çatı adayı olması noktasında çalışan isimler var. Bu kişiler toplumda CHP’li kimlikleriyle bilinen kişiler” karşılığını verdi. Akşener “Ben 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağım. Bir çatı altında olmayacağım. Bizim ittifakımız milletle” bilgisini Kılıçdaroğlu ile paylaştı.

CHP'Lİ VEKİLLER DÖRT İSMİ ÖNERDİ... Meral Akşener'le görüşmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle kapalı bir grup toplantısı gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, hem onların görüşlerini aldı hem de cumhurbaşkanı adayının tarif etti. Toplantıda, bazı milletvekillerinin, cumhurbaşkanı adayı olarak Grup Başkanvekili Özgür Özel'i, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'yi ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i önerdiği belirtildi.

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN TARİF ETTİĞİ ADAY... Milletvekillerini dinledikten sonra konuşan Kılıçdaroğlu'nun, "Türkiye'nin ekonomisinin kötüye gittiğini" vurgulayarak, cumhurbaşkanı adayını "ekonomiden anlayan, ekonomi konusunda başarılı çalışmaları olmuş biri" olarak tarif etti. Kulislerde bu ismin kim olabileceği tartışması başlarken, İlhan Kesici ismi tekrar öne çıkmaya başladı...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • naci 26 Nisan 2018 10:56 yuh kardeşim, ip ucuna değil, adayı nı açıklamanı bekliyor millet. Her zaman ki gibi top çevir dur. Ayıp ve yazık ki koş koca CHP bir aday bulamıyor. yılana bile razı oldu ama yılan da sırtını döndü...

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KİMDİR ?
Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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