Kılıçdaroğlu aday mı? İyi Parti'nin 2 tur planı! Kulislerden yansıdı

Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan, Kılıçdaroğlu Akşener görüşmesinde ittifak konusunun gündeme gelmediğini yazdı. Çevikcan, CHP ve İyi Parti cephesinde konuşulanları "CHP-İYİ Parti ittifakı olacak mı?" başlıklı köşesinde aktardı.

İYİ PARTİ'NİN AKŞENER PLANI: Cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener olarak ilk günden açıklayan İYİ Parti’nin görüşünde bir değişiklik yok. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan sonra seçimde ikinci sırada Akşener’in yer alacağı ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunun ikinci turda belli olacağı görüşü hâkim. Böylece ikinci turda Erdoğan ile Akşener’in yarışacağı ve diğer partilerin de desteğiyle ipin göğüsleneceği düşünülüyor.

İTTİFAK YOK: Genel seçime gelince. İYİ Parti’de bugüne kadar CHP ile ittifakın gündeme gelmediği ifade ediliyor. Hatta bunun konuşulmasının da parti tabanında tepkiyle karşılandığı belirtiliyor. Yerel seçimde ittifak yapılmasının genel seçimden bile daha güç olduğu, tabanda böyle bir istek olmadığı ve bu tür bir ittifakın iki parti için de ters tepeceği kaydediliyor. İktidardaki Ak Parti’nin sahadaki bu gerçeği bildiği için CHP-İYİ Parti ittifakı söylemini ısrarla dolaşımda tuttuğu düşünülüyor.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYACAK: CHP’de de İYİ Parti’ye yakın bir söylem söz konusu. CHP kurmayları da şu an sadece partilerin kamuoyuna açıkça deklare ettikleri pozisyon üzerinden siyaset geliştirdiklerini söylüyor.

Kritik soru Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. Bu konuda ortalıkta çok isim dolanıyormuş gibi konuşulduğu, ancak bunların gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. “Kılıçdaroğlu aday olur mu?” sorusunun yanıtına gelince. Olmayacağı kesin gibi.

CHP’nin partinin yönetim kademelerinden üyelerine kadar uzanan geniş bir saha araştırması sonunda bir aday belirleyeceği, bu ismin herkes tarafından benimsenecek, sağdan da oy alabilecek nitelikte olacağının altı çiziliyor.

İLKELER İTTİFAKI: Kılıçdaroğlu, ittifak için görüşme yapılmadığını, ancak ittifaka kapılarının kapalı olmadığını sürekli olarak söylüyor. CHP’de de İYİ Parti gibi şu an bir ittifak çalışması yapılmadığı ifade ediliyor.

Ancak aldığım bilgiye göre, referandumda “hayır” blokunda bulunan partiler, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, parlamenter sisteme dönüş, demokratikleşme ve benzeri görüşler üzerinden bir deklarasyon yayımlama hazırlığında. İlkeler ittifakının da bu anlama geldiği ifade ediliyor.

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