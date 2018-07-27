Kılıçdaroğlu 8 yılda rekor üstüne rekor kırdı

24 Haziran seçimlerinden yenilgiyle ayrılan CHP'de Kılıçdaroğlu zor günler geçiriyor. Muhaliflerin olağünüstü kurultay talebinde bulunduğu partide gözler, Kılıçdaroğlu'nun partide yapacağı değişikliklere çevrilmiş oldu.

100'den fazla yönetici değiştirdi

Genel Başkanlığa 22-23 Mayıs 2010'da yapılan 33. Olağan Kurultay'da seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar 9 kez Merkez Yönetim Kurulu (MYK) değişikliğine giderken, 100'den fazla isimle çalıştı. Bu süreçte yapılan 5 kurultayda ise 320 isim Parti Meclisi'ne (PM) girdi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'değişim olacak' açıklamas

CHP'de 36'sı olağan 55 kurultay yapıldı

Türk siyasi tarihinde "kurultaylar partisi" olarak adlandırılan CHP'de bugüne kadar 36'sı olağan olmak üzere, 55 kurultay gerçekleştirildi. 3-4 Şubat tarihlerinde 36. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiren CHP, son olarak 9-10 Mart'ta tüzük değişikliğini içeren 19. Olağanüstü Kurultayı'nı yapmıştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin ilk kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) olarak kabul ediliyor.

Parti, ilk olağanüstü kurultayını ise Atatürk'ün vefatı üzerine 26 Aralık 1938'de yaptı. Kurultayda, "değişmez genel başkanlığa" seçilen İsmet İnönü, yaklaşık 33 yıl bu görevi sürdürdü.

CHP'de İnönü'nün ardından Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Deniz Baykal genel başkanlık koltuğuna oturdu. Kılıçdaroğlu, partinin 7. genel başkanı olarak görevine devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından yapılan 33. Olağan Kurultay'da oturmuştu.