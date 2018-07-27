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Kılıçdaroğlu 8 yılda rekor üstüne rekor kırdı

Kılıçdaroğlu 8 yılda rekor üstüne rekor kırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi muhalefetin bastırmasıyla zor durumda kaldı, "partide değişim olacak" dedi. Parti vitrinini bir kez daha yenileyecek olan Kılıçdaroğlu kendi rekorunu geliştirmiş olacak.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 15:16 - Güncelleme: 27-07-2018 15:16

24 Haziran seçimlerinden yenilgiyle ayrılan CHP'de Kılıçdaroğlu zor günler geçiriyor. Muhaliflerin olağünüstü kurultay talebinde bulunduğu partide gözler, Kılıçdaroğlu'nun partide yapacağı değişikliklere çevrilmiş oldu.

100'den fazla yönetici değiştirdi
Genel Başkanlığa 22-23 Mayıs 2010'da yapılan 33. Olağan Kurultay'da seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar 9 kez Merkez Yönetim Kurulu (MYK) değişikliğine giderken, 100'den fazla isimle çalıştı. Bu süreçte yapılan 5 kurultayda ise 320 isim Parti Meclisi'ne (PM) girdi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'değişim olacak' açıklamas

CHP'de 36'sı olağan 55 kurultay yapıldı
Türk siyasi tarihinde "kurultaylar partisi" olarak adlandırılan CHP'de bugüne kadar 36'sı olağan olmak üzere, 55 kurultay gerçekleştirildi. 3-4 Şubat tarihlerinde 36. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiren CHP, son olarak 9-10 Mart'ta tüzük değişikliğini içeren 19. Olağanüstü Kurultayı'nı yapmıştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin ilk kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) olarak kabul ediliyor.

Parti, ilk olağanüstü kurultayını ise Atatürk'ün vefatı üzerine 26 Aralık 1938'de yaptı. Kurultayda, "değişmez genel başkanlığa" seçilen İsmet İnönü, yaklaşık 33 yıl bu görevi sürdürdü.

CHP'de İnönü'nün ardından Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Deniz Baykal genel başkanlık koltuğuna oturdu. Kılıçdaroğlu, partinin 7. genel başkanı olarak görevine devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından yapılan 33. Olağan Kurultay'da oturmuştu.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • NE BELAYMIŞ BE 27 Temmuz 2018 16:03 BIKTIRDI Bİ GİTTT YA KENDİ DEYİŞSE DEFOLUP GİTSE CHAPEDE MİLLETTE KURTULSA BU NAMUS ABİDESİ KEMALDEN ONUN REKORLARI KENDİ BAŞINI YESİN REKORMUŞ.

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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