Kılıç Arslan Kimdir? Tarihte nasıl öldü

1. Kılıç Arslan kimdir? 1. Kılıç Arslan’ın hayatı. 1. Kılıç Arslan döneminde Anadolu Selçuklu Devleti önemli olaylar ve tarihi hakkında bilgi

1. Kılıç Arslan;Anadolu Selçuklu sultanıdır (? – Habur 1107). Hükümdarlık dönemi: 1093-1107. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleymanşah’ın oğludur. Süleymanşah’ın Suriye Emiri Tutuş ile yaptığı Ayn Seylem Savaşı’nda yaşamını yitirmesinden (5 Haziran 1086) yaklaşık altı ay sonra Antakya’ya gelen Selçuklu Sultam Melikşah, Kılıç Arslan ile kardeşi Kulan Arslan’ı (Davut) İsfahan’a götürdü. Burada iyi bir eğitim gördü. İsfahan’da kaldı. Twitter

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Bu tarihten sonra ya Selçuklu sultam Berkyaruk’un izniyle ya da kaçarak İznik’e geldi ve altı yıldır sahibini bekleyen Anadolu Selçuklu tahtına çıktı (1093). İzmir Beyi Çaka Bey ile dostane ilişkiler kurdu ve onun kızıyla evlendiyse de Bizans İmparatoru I. Aleksios Kommenos çevirdiği oyunlarla I. Kılıç Arslan’ı, Çaka Bey’e karşı kışkırttı. Çaka Bey, Kılıç Arslan ile görüşmek üzere İznik’e gitti. Ancak Sultan, işbirliği yapacağı yerde kayınbabası Çaka Bey’i öldürttü. Twitter

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Egemenlik alanını doğu yönünde genişletmek amacıyla Malatya’ya yürüdü (1095). Kenti uzun süre kuşattıysa da alamadı. Bu sırada İznik’i Haçlıların kuşattığını öğrendi ve Malatya kuşatmasına son verip İznik’e döndü. Kardeşi Davut, Haçlıları kılıçtan geçirdi. İkinci ordu ve eğitilmiş zırhlı askerlerden oluşuyordu, başlarında güçlü kontlar vardı. Kılıç Arslan, İznik’e geldiğinde kent Bizans ve Haçlı ordularınca kuşatılmıştı. İznik 26 Haziran 1097’de Bizans’ın eline geçti. Kılıç Arslan, İznik’i terk edip çekildi. Twitter

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