Kıdem tazminatı hesaplama güncellendi yeni formül

Çalışanların mali ve sosyal hakları temmuz ayından itibaren değişti. İster memur olsun ister işçi, tüm çalışanların sosyal güvenlik hakları ocak-temmuz ve temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere değişiyor ve değişiklikleri de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklıyor.

Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı : Kıdem Tazminatı Tavanı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek olan emeklilik ikramiyesini geçemez. Dolayısı ile memur maaşlarında ki değişikliğe göre kıdem tazminatı tavanı değişmektedir. 01.07.2018 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatına esas ücretin yıllık tavan tutarı 5.434,42 lira oldu. Bu yılın ocak-temmuz döneminde tazminat tavanı 5.001,75 liraydı. Böylece yılın ikinci yarısında kıdem tazminatı için ödenecek tavan tutarı yüzde 8.65 arttırılmış oldu.

Yüksek maaş alanların kıdemi tavanı geçemiyor: Kıdem tazminatını hesaplamada önemli kriter Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı; senede iki kere revize edilen tazminat tavan tutarı. Çalışana ödenecek kıdem tazminatı, açıklanan bu tavanı geçemiyor. Tavan, özellikle yüksek maaş alanları ilgilendiriyor. Çalışan, 5.434,42 liranın üzerinde kaç para ücret alırsa alsın, kıdem tazminatı bu rakam üzerinden hesaplanıp, ödenir.

Kıdem tazminatı brüt mü net mi nasıl hesaplanıyor? : Kıdem tazminatı brüt üzerinden hasaplanır. İşveren, çalışana, her bir yıl için 30 günlük, yani bir aylık, giydirilmiş brüt ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. Giydirilmiş ücret demek; aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol yardımı, yakacak yardımı gibi ödemeleri içerir ve tazminat hesaplamasında bu ödemelerin tamamı hesaba katılır. Toplam kıdem tazminatı çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, işyerinde çalışılan yılla çarpılması ile hesaplanır.

Kıdem tazminatı almak için kaç yıl gerekiyor? : Kıdem tazminatında birinci şart, işyerinde en az bir yıl çalışmış olmak. Bir yıldan az çalışanların hiçbir şart altında kıdem hakkı olmuyor. İkincisi, işveren tarafından işten çıkarılmış olmak. Emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurup emekli olanlar da tazminat alabiliyor. Altını bir kere daha çizeyim, kendi isteği ile istifa edenler tazminata hak kazanamıyor. Elbette istisnai durumlar var bunlar şöyle:

-Erkekler, askerlik nedeniyle işyerinden ayrılmaları halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Bunun için muvazzaf askerlik nedeniyle iş sözleşmesinin sonlandırılması gerekiyor.

-Kadınlar, evlendikten sonra bir yıl içinde işinden kendi isteği ile ayrılırlarsa kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

-15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim gün sayısını tamamlayan çalışanlar da kıdem tazminatı alabilirler. Ancak bu haktan sadece 8.9.1999 tarihinden önce sigortalı olanlar yararlanabiliyor.

Kıdem tazminatına örnek: İşyerinde 10 yıldır çalışıyorsunuz ve aylık giydirilmiş brüt ücretiniz ise 2000 lira. Toplam 20 bin lira kıdem tazminatı alırsınız.

Yüksek maaşlı için örnek : Aylık giydirilmiş brüt maaşınız 6.000 liraysa ve 10 yıldır işyerinde çalışıyorsanız; maaşınız, bugünkü kıdem tazminatı tavanı olan 5.434,42 liranın üzerinde olduğundan alabileceğiniz tazminat tutarı (5.434,2 x 10) 54.334,2 lira olacaktır.