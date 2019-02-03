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Kıdem tazminatı 2019 ne kadar oldu en düşük kaç para

Kıdem tazminatı 2019 ne kadar oldu en düşük kaç para

Asgari ücrete yapılan 417 liralık zammın ardından gözler bu kez gözler kıdem tazminatı kaç para olacak sorusuna çevrildi. 2019 yılında kıdem tazminatına da zam geldi. Ortalalama 10 yıldır aynı yerde çalışan asgari ücretli çalışan 2019’da 25.584 liraya çıkacak. Böylece çalışan 5 bin 289 lira daha fazla para alacak.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2019 16:40 - Güncelleme: 03-02-2019 17:00

İşten ayrılanlar için büyük önem taşıyan kıdem tazminatı 2019 yılında asgari ücrete bağlı olarak zamlandı. Peki 2019 yılında kıdem tazminatı tavan ücreti kaç para oldu, en düşük ve en yüksek kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? 

Örneğin 10 yıldır çalışan bir asgari ücretli işçinin kıdem tazminatı 2018’de 20.295 lira olurken bu rakam 2019’da 25.584 liraya çıkacak. Böylece çalışan 5 bin 289 lira daha fazla para alacak.

KIDEM TAZMİNATI HAKKI NASIL HESAPLANIR : Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR: İşçinin, çeşitli nedenlerden dolayı işinden ayrılırken, çalıştığı yıllar için işveren tarafından ödenen tazminattır. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için, işveren tarafından işten çıkarılması gerekir. Ancak işçinin çıkarılırken, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmamış olması gerekiyor. Yani, hırsızlık, huzuru bozacak davranışlar gibi işyeri kurallarına aykırı nedenlerden işten çıkarılırsanız, kıdem tazminatı alamazsınız. İş yasasına göre sağlık sorunu gibi haklı bir nedene dayanarak, işten ayrılma zorunluluğu oluşmuşsa tazminat alınır. Erkek çalışanların askerlik nedeni ile işten ayrılması da tazminatı doğurur. Kadın çalışanlar ise çalışırken evlenirse, evlendikten sonraki bir yıl içinde kendi isteği ile işten ayrılabilir ve tazminat alabilir. Emeklilik şartını yerine getirmiş çalışanlar da kıdem tazminatı alabilir.

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