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Kıbrıs’tan flaş haber! Kapılar açılacak

Kıbrıs’tan flaş haber! Kapılar açılacak

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar bölge sorunlarını konuşmak üzere buluştu. Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki konutunda basına kapalı olarak yapılan görüşmede her iki taraf içinde önemli kararlar alındı.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 11:37 - Güncelleme: 26-10-2018 13:24

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'in ara bölgedeki konutunda bir araya geldi. Liderlerin bugünkü görüşmesinden Derinya ve Aplıç kapılarının karşılıklı olarak açılması kararı çıktı. 

12 KASIM'DA AÇILACAK
Liderler arasında iki bölümlü yapılan görüşmede ilk olarak Derinya ve Aplıç kapılarının açılması konusu ele alındı. Liderler kapıların 12 Kasım’da karşılıklı olarak açılmasına karar verdi. Anastasiadis ve Akıncı 2017' de sonuçsuz kalan Kıbrıs Müzakereleri başlıklarını ele aldıkları belirtildi. BM’den yapılan ortak açıklamada; liderlerin samimi bir şekilde Kıbrıs konusundaki süreci görüştükleri kaydedildi. 

ALTI BAŞLIK KONUŞULUYOR
Kıbrıs müzakereleri Mayıs 2015 yılında KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis arasında başladı. Temmuz 2017'de Crans-Montana'da yapılan Kıbrıs konferansı sonuçsuz kaldı. Kıbrıs'ta müzakereler, 'Yönetim ve Güç paylaşımı', 'Ekonomi', 'Avrupa Birliği', 'Toprak', 'Mülkiyet' ve 'Güvenlik ve Garantiler' olmak üzere altı başlıktan oluşuyor.

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