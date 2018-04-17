Kıbrıs Tatlısı tarifi malzemleri ve yapılışı 15 dakika kuralı

Kıbrıs Tatlısı tarifi, nasıl yapılır ve Kıbrıs Tatlısı malzemeleri neler? TV8 ekranlarında haftaiçi hergün ekrana gelen Yemekteyiz programında bugünkü yarışmacının yaptığı Kıbrıs Tatlısı tarifi ekran başındakilerin de sunumu ile aklını başından aldı. İnternette hemen Kıbrıs Tatlısı tarifini aramaya başlayan hanımlar bir anda önce bu lezzetli tarifi yapmak için gerekli malzemeleri araştırmaya başladı. Kıbrıs Tatlısı tarifi ve malzemeleri haberimizde. Öncelikle şunu belirtelim Kıbrıs Tatlısı için şerbetin önceden yapılması ve soğuk dökülmesi gerekir.

Şimdi başlayalım sunumuyla önce gözleri doyuran Kıbrıs Tatlısı tarifine. İşte malzemelerimiz...

Kıbrıs Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

• 3 adet yumurta • yarım su bardağı şeker

• yarım su bardağı sıvı yağ • 1 suba rdağı galeta unu • 1 su bardağı kırılmış ceviz • 1 su bardağı hindistan cevizi • bir paket kabartma tozuKreması için • 1 litre süt • 1 su bardağı nişasta

• Yarım su bardağı şeker • 1 paket vanilya • 1 paket krem şanti

Şerbeti için

• 2 su bardağı su

•1.5 su bardağı şeker

• 1 paket vanilya

Kıbrıs Tatlısı Tarifi Yapılışı: Keki için yumurtaları ve şekeri iyice çırpın, diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Yağlanmış bir tepsiye dökün. Önceden 160 derece ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine dökün, soğuması için bekletin.Kreması için krem şanti hariç diğer malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapattıktan sonra toz halindeki krem şantiyi muhallebinizi ekleyin ve 5 dakika boyunca çırparak malzemelerin iç içe geçmesine yardımcı olun.

Kıbrıs tatlınız soğurken şerbeti yapın, çünkü kekin üzerine şerbet soğuk dökülecek. Bir tencereye suyu ve şekeri dökün, kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha kaynatın. Şerbet hazır olunca altını kapatın ve vanilyayı ekleyip soğuması için bekletin. Soğumuş şerbetli kekin üzerine bu kremsi muhallebiyi dökün. Üzerine bolca hindistan cevizi ekleyin, dilerseniz toz haline getirdiğiniz fındıklarla da süsleyebilirsiniz. Kıbrıs tatlısını buzdolabında 2-3 saat bekletip servis yapın.