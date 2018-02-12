Kıbrıs şehidine 44 yıl sonra cenaze töreni

Kıbrıs'ta 1974'te Rumlar tarafından katledilen Ramadan için cenaze töreni düzenlendi. Şehit Ramadan, Göçmenköy Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen askeri törenle defnedildi.

Törene, şehidin ailesi, bazı siyasiler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören sırasında göz yaşlarına hakim olamayan şehit yakınları duygulu anlar yaşadı.

Ramadan, 1974'te Doğruyol'da Rumlar tarafından evinden alınarak katledilmişti. Öldürüldüğünde 38 yaşında olan Ramadan, dört çocuk babasıydı.

Şehidin naaşı, Lefkoşa'da Tekke Bahçesi'ndeki kazılarda bulunmuştu. Toplu mezardan beş ceset çıkarılmıştı. Ramadan'ın kimliği, Kayıp Şahıslar Komitesinin yaptığı araştırmalar sonucu ailesinden alınan DNA örnekleri sayesinde belirlenmişti.

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1964 ve 1974’te kayıp olarak listelenen şahısların gömü yerlerinden çıkartılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi çalışmalarını yürütüyor.

Komitenin Kıbrıs'ta devam eden çalışmalarında bugüne kadar 2 bin 1 kayıptan yaklaşık 700'ü bulundu