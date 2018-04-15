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Kıbrıs için müzakereler zor görünüyor

Kıbrıs için müzakereler zor görünüyor

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, KKTC'deki temaslarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin müzakereler konusundaki tutumunun değişmediğini, bu şartlarda mutabakatın zor göründüğünü söyledi.

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Eklenme Tarihi: 15-04-2018 21:17 - Güncelleme: 15-04-2018 21:17

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin zihniyetinin değişmediğini söyledi. Bu şartlarda mutabakat sağlanmasının çok göründüğünü belirten Çavuşoğlu, Rum yönetimininin Akdeniz'deki tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman, Vakıflar Müdürlüğü'nün "Vakıf Şehir Lefkoşa" projesi çerçevesinde düzenlenen etkinliklere katılmak üzere KKTC'ye gelen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

"TÜRKİYE OLARAK DESTEĞİMİZ SİZİNLE"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise KKTC'de yeni göreve başlayan hükümete başarı diledi.

Kıbrıs'la iş birliğini pekiştirerek, ülkenin ekonomik kalkınmasına imkan sağlayacak yardımları ve destekleri sürdürmeye devam edeceklerini bildiren Çavuşoğlu, "Türkiye olarak desteğimiz tam manasıyla sizinle beraber." ifadesini kullandı.

"RUMLAR KENDİNİ ADANIN GERÇEK SAHİBİ GÖRMEYE DEVAM EDİYOR"

Kıbrıs müzakere sürecine de değinen Çavuşoğlu, "Rum tarafındaki zihniyet aynı. Değişen bir şey yok. Maalesef, kendilerini adanın gerçek sahibi olarak görmeye devam ediyorlar. Hiçbir şekilde eşitlik temelinde bir siyasi paylaşımı, onun da ötesinde KKTC'nin de yer aldığı doğal zenginlikleri paylaşmak istemiyorlar. Bu zihniyet değişmediği müddetçe bu noktada bir mutabakat sağlanması çok zor gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Rum yönetimininin Akdeniz'deki tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerini kabul edemeyeceklerini belirterek, doğal zenginliklerinin her iki halka da ait olduğunu vurguladı.

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Hakan Çavuşoğlu
HAKAN ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Başbakan Yardımcısı kimdir? Aslen nerelidir? Hakan Çavuşoğlu 1972 Yunanistan doğumlu. TBMM'de 24, 25, 26.dönem milletvekilidir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezenudur. Serbest avukat olarak çalışmıştır. Batı Traky

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