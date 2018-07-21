Kibariye'ye yeni şok! Kocası sarışın kadınla yakalandı

Kibariye (58) kendisinden 20 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık’ın (37) ihaneti ile sarsılmıştı. Kibariye, “Kocama güveniyorum. Şimdilik kofti bir durum yok. Ama yakalarsam affetmem.'' demişti. Ancak Ali Küçükbalçık Bodrum-Yalıkavak’taki Tren Beach’te sarışın bir kadınla sarmaş dolaş görüldü.

Kibariye (58) kendisinden 20 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık’ın (37) ihaneti ile sarsılmıştı. Bu krizin üstüne Ali Küçükbalçık’ın borçları yüzünden evlerine haciz de geldi. Her şeyi unutmak için Bodrum’daki yazlığına çekilen Kibariye, “Kocama güveniyorum. Şimdilik kofti bir durum yok. Ama yakalarsam affetmem. Ya da benim yerime paparazziler yakalayıp çeksin” demişti. Twitter

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''BİLMEM NELER İÇİN YUVAMI YIKMAM'': Kibariye "Aldatıldığıma dair bazı şeyler kulağıma geldi. Ama ben inanmıyorum. Çünkü gözümle görmedim. Yakalasaydım, amenna. Ya da siz bir kadınla çekseydiniz, kabul. Bilmem neler için yuvamı yıkmam. Yalnız ciddi bir ilişki varsa ayrılırım." diye konuşmuştu. Twitter

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''KOFTİ BİR DURUM YOK'': Maddi sıkıntıları da atlattıklarını belirten Kibariye şunları söylemişti: “Ali’nin kumar oynamasına gelince; hatasız kul olmaz. Bazıları zorla yuvamı yıkmaya çalışıyor. Ama ben mutluyum. Her şeyden önce o, kızımın (Birgül) babası. Önemli olan yanlışlarını tekrarlamaması. Romanca şöyle bir laf vardır; ‘Kofti bir durum yok’. Kısacası her şey yolunda.” Twitter

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