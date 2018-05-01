Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık hakkında şok iddialar!

Şarkıcı Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın sahibi olduğu 'Sanem Sanat Turizm' isimli şirketin çalışanlarına uzun süredir maaş ödemediği ve piyasada bulunan birçok şirketin yanı sıra bankalara da borçlu olduğu iddia edildi.

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık hakkında şok iddialar!

Ali Küçükbalçık’ın eşi Kibariye’nin ismini kullanarak güven kazandığı ve şirketlere karşılıksız çek verdiği iddia edildi. Sözcü'nün haberine göre Ali Küçükbalçık’ın maaş ve tazminatlarını isteyen çalışanlarına tehdit içerikli mesajlar attığı ve çalışanların savcılığa giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Ali Küçükbalçık’ın bankalara 10 milyon TL borcu olduğu ve satın aldığı lüks aracın borcunu ödemeyince otomobile haciz memurları tarafından el konulduğu ortaya çıktı.

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Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık hakkında şok iddialar!

SERVETİNİ KUMAR MASASINDA KAYBETTİ: Ali Küçükbalçık’ın Lübnan uyruklu bir kadınla aşk yaşadığı ve Kıbrıs’ta yer alan kumarhanelerde Lübnan asıllı kadın arkadaşıyla kumar oynayarak servetini kumar masasında kaybettiği iddiası ise magazin kulislerinde bomba etkisi yarattı.

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Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık hakkında şok iddialar!

6 Ağustos 2014 tarihinde Yunan Adası Mikonos’a gidip 1 hafta tatil yapan Ali Küçükbalçık, kumar oynadığı sırada aynı yerde tatil yapan Türk bir turist tarafından görüntülenmişti. Ali Küçükbalçık’a sarışın bir kadın eşlik ediyordu.

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Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık hakkında şok iddialar!

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