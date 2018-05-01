Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık hakkında şok iddialar!

Ali Küçükbalçık’ın eşi Kibariye’nin ismini kullanarak güven kazandığı ve şirketlere karşılıksız çek verdiği iddia edildi. Sözcü'nün haberine göre Ali Küçükbalçık’ın maaş ve tazminatlarını isteyen çalışanlarına tehdit içerikli mesajlar attığı ve çalışanların savcılığa giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Ali Küçükbalçık’ın bankalara 10 milyon TL borcu olduğu ve satın aldığı lüks aracın borcunu ödemeyince otomobile haciz memurları tarafından el konulduğu ortaya çıktı.