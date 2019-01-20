Kibariye'nin annesi sefalet içinde! Devlete sığındı ve...

Ünlü sanatçı Kibariye'nin annesi çok zor durumda...Kibariye gerginlik yaşadığı annesi Makbule Tokmak’a verdiği maddi desteği kesti. Sosyal güvencesi olmayan Makbule Hanım, çareyi devlete sığınmakta buldu. Yaşlı kadın, Yeşil Kart’tan yararlanmaya başladı.
Kibariye'nin, yıllar önce 'Şofer Tünay' sözüyle hafızalara kazınan annesi Makbule Tokmak, devlet desteği almaya başladı. Eşi Ali Küçükbalçık'ın borçları nedeniyle evine haciz gelen Kibariye'nin, annesiyle tartıştığı ve maddi desteğini kestiği öne sürüldü.
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