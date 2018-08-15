Kibariye ihanetten sıkıldı: Fasa fiso işleri geride bıraktım

Özel hayatı oldukça çalkantılı geçen Kibariye (58), kendisinden 20 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın (37) ihaneti, kumar borcu ve evlerine gelen haciz ile sarsılmıştı. Bodrum'da tatil yapan Kibariye, eşi ile birlikte objektiflere yakalandı. Kiraladıkları arabayla etrafı gezen daha sonra arabalarından inip bir süre dinlenen Kibariye bu sırada magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Kendisine ihanet konusuyla ilgili sorular sorulması zerine Kibariye, “Artık konserlerime odaklandım. Faso fiso işleri geride bıraktım, bana ihanet filan sormayın” dedi.
"YANIMDAKİ KIZIMDI": Ali Küçükbalçık eşine ihanet etmediğini söyledi. Ali Küçükbalçık daha sonra eşinin “Ali çapkınlık yaparsa yakalayın” sözleri hatırlatılınca şöyle dedi: “Beni kızımla gittiğim beach’te çekip ‘Çapkınlık yapıyor’ dediniz. Duruşum belli, önlem alacağım bir durum yok.”
BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ: Sanatçı Kibariye'nin, ihanet haberleriyle gündeme gelen eşi Ali Küçükbalçık'tan boşanacağı iddia edilmişti. Kibariye bu iddiayı 'Kofti bir durum yok, yuvamı yıkmam' diyerek yalanlamıştı.
İKİNCİ ALDATMA VAKASI; Ali Küçükbalçık Tren Beach’te sarışın bir kadınla sarmaş dolaş eğlenirken objektiflere yansımıştı.
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