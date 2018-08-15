Kibariye ihanetten sıkıldı: Fasa fiso işleri geride bıraktım

Özel hayatı oldukça çalkantılı geçen Kibariye (58), kendisinden 20 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın (37) ihaneti, kumar borcu ve evlerine gelen haciz ile sarsılmıştı. Bodrum'da tatil yapan Kibariye, eşi ile birlikte objektiflere yakalandı. Kiraladıkları arabayla etrafı gezen daha sonra arabalarından inip bir süre dinlenen Kibariye bu sırada magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Kendisine ihanet konusuyla ilgili sorular sorulması zerine Kibariye, “Artık konserlerime odaklandım. Faso fiso işleri geride bıraktım, bana ihanet filan sormayın” dedi.