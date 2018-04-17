Khloe Kardashian bebeğine bakın ne isim koydu

ABD’li reality show yıldızı Khloe Kardashian 12 Nisan’da Dünya'ya gelen kızına Türkçe’de “doğru” anlamına gelen “True” ismini verdiklerini duyurdu. Kızının babası NBA oyuncusu Tristian Thompson tarafından doğuma bir hafta kala aldatıldığı öne sürülen 33 yaşındaki televizyon kişiliği kızının adını “True Thompson” olarak duyurdu. Kardashian’ın hayranları, Türkçe’de “doğru” anlamına gelen “True” isimini erkek arkadaşına gönderme yapmak için seçtiği iddia etse de, Kris Jenner bunun dedesi True Otis Houghton ve dedesinin babası Robert True Houghton’a ait bir aile ismi olduğunu duyurdu.
Khloe Kardashian, ilk çocuğunun 3 kilo ağırlıında ve 53 cm uzunluğunda dünyaya geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Küçük kızımız True Thompson kalplerimizi çaldı ve seygiyle dolup taşıyoruz. Ailemize böyle bir meleğin katılması çok büyük bir lütuf! Annen ve baban seni çok seviyor True!”
Kardashian’ın erkek arkadaşı 27 yaşındaki NBA oyuncusu Thompson, geçen hafta New York’taki bir barda striptizcilik yapan Lani Blair ile samimi bir şekildeyken paparazzilere yakalanmış, ikilinin geceyi beş yıldızlı bir otelde birlikte geçirdiği öne sürülmüştü.
Diğer taraftan True, bu yıl Kardashian ailesine katılan üçüncü bebek oldu. Kim Kardashian taşıyıcı aile yöntemiyle sahip olduğu üçüncü çocuğu Chicago West’i 15 Ocak’ta, Kylie Jenner kızı Stormi’yi 1 Şubat’ta dünyaya getirmişti.
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