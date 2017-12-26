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KHK'yı eleştiren MHP'li vekile partisinden sert tepki

KHK'yı eleştiren MHP'li vekile partisinden sert tepki

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, son çıkarılan iki KHK ile ilgili tepkisine partisinden yanıt geldi.

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Eklenme Tarihi: 26-12-2017 17:50 - Güncelleme: 26-12-2017 17:50

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, son çıkarılan iki KHK ile ilgili “Yeni iki KHK, Anayasanın üstünlüğü, hukuk devleti anlayışının konulduğu tabuta son bir çivi çakmak anlamına geliyor” sözlerine partisinden yanıt geldi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: 

"Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki milletvekilimiz Atila Kaya’nın görüşleri partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Ayrıca esef verici olan CHP ve yandaşları ile aynı hizada yer almış olması kendi adına bir talihsizliktir. Türk milletine karşı kin duyanlar, kinler arası diyalog kuranlar tamamdır da Atila Kaya’ya ne olmaktadır? Neden rahatsız olmuştur?

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Partimizin bu konudaki görüşleri Sayın Genel Başkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu bağlamda kamuoyunun dikkatinden kaçan bir hususun altını da çizmek isteriz. Tartışmalara sebep olan 6755 sayılı kanunun 37. maddesinin 1. fıkrasında getirilmiş olan hukuki, idari, mali ve cezai sorumsuzluk hali, eylemlerin niteliği bakımından açık bir sınırlamaya tabi tutulmuştur. Zira 1. fıkranın 1. cümlesinde açıkça 'darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin' ibaresi, kanun koyucunun maksadının somut, açık, anlaşılır ve her türlü şüpheden uzak bir şekilde darbe ve darbeye teşebbüs eylemi sayılabilecek hususları kapsadığını göstermektedir.

Dolayısıyla darbe teşebbüsünün olmadığı bir ortamda ister asker ve polis isterse sivil kimselerin yaptığı eylemler bu kanunun kapsamı dışında kalacaktır. "

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • Misafir 26 Aralık 2017 20:41 Atilla kayanın tırnağı kadar ülkücü olmayanlar Atilla Kayayı eleştiriyor.çok güldüm. Yüzde 3.

    CEVAP YAZ 3 4
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