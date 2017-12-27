KHK tepkisi sonrası Abdullah Gül'le ilgili olay iddia! 2019 için...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 15 Temmuz darbe girişimi ve 'girişimin devamı niteliğindeki' terör eylemlerine müdahale eden sivillere yargı dokunulmazlığı getiren Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) yönelik eleştirisine AK Parti’den sert yanıtlar geldi.

Gül'ün açıklamalarına Başbakan Yıldırım ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar da tepki gösterdi. Başbakan Yıldırım, 696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili eleştirilere karşı şunları söyledi:

KİMSE BAŞKA BİR TARAFA ÇEKMESİN: Darbeyi önlemek adına memleketin, milletin geleceği yönünde durumdan vazife çıkaran vatandaş varsa ki oldu 15 Temmuz gecesi, milyonlar sokağa indi. Bu insanları korumak bizim boynumuzun borcudur. Aksi halde darbelere göz kırpmak anlamına gelir. Darbelere karşı vatandaşın kararlı duruşunu, cesaretini kırmak anlamına gelir. Mesele doğru zeminde ele alınmalıdır. Yapılan düzenleme darbe teşebbüsü ve akabinde meydana gelen olayları önlemek için sokağa inen, hayatına ortaya koyan vatandaşlarımızı korumaya yönelik bir düzenlemedir. Mesele bu kadar açık ve nettir. Kimse başka bir tarafa çekmesin.

ŞAMİL TAYYAR: GÜL 2019'UN PROVASINI YAPIYOR

Şamil Tayyar ise Gül'ün açıklamalarıyla ilgili bomba bir iddiada bulundu. Tayyar “Abdullah Gül 2019’un provasını yapıyor. Muhaliflerle arasında paydaşlık oluşturmaya, AK Parti ile arasındaki mesafeyi açmaya çalışıyor. Ne yapsa nafile" ifadesini kullandı.

ABDULLAH GÜL NE DEMİŞTİ?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tartışma yaratan KHK maddesine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Abdullah Gül, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" dedi. Gül, AK Parti'ye "İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" sözleriyle bu maddenin düzeltilmesi yönünde çağrı yaptı.

SİVİL VATANDAŞLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANMAYACAK

KHK’nın 121. maddesinde “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır” ifadesi yer alıyor.