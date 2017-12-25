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KHK tepkisi: İnsanlar sokakta birbirlerinin kafasına sıkacak

KHK tepkisi: İnsanlar sokakta birbirlerinin kafasına sıkacak

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, KHK ile 15 Temmuz ve sonrasında 'terör' eylemlerine müdahale eden sivillere getirilen yargı dokunulmazlığına ilişkin "İnsanlar sokakta birbirinin kafasına sıkacak" diye tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 25-12-2017 09:06 - Güncelleme: 25-12-2017 09:06

Son KHK ile terör eylemlerine müdahale eden sivillere yargı dokunulmazlığı getirilmesine Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu karşı çıktı.
Sözcü'nün aktardığına göre Feyzioğlu, Resmi Gazete’de 695 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ilgili çektiği videoda değerlendirmelerde bulundu. 

'DEHŞETE DÜŞTÜM': “696 sayılı KHK’yı inceleyince dehşete düştüm” diyen Feyzioğlu, “Ve çok üzüldüm. Akılla savaşın bir sınırı vardır diye düşünürüm. Bir noktada akıllı bağlantıyı yakalayacakalarını umut ederim. Fakat ne yaptıklarını gerçekten anlamıyorum” ifadelerini kullandı.

'MECLİS'E NE GEREK VAR?'

Feyzioğlu, “Meclis’e ne gerek var? Bu KHK’yı çıkaran Cumhurbaşkanına, Başbakana ve bakanlara soruyorum. 15 Temmuz’da bu millet Meclis’i niye korudu?” diye sordu.

SİVİLLERE YARGI MUAFİYETİNE TEPKİ

Metin Feyzioğlu, 696 sayılı KHK'da yer alan 'darbe girişimi ve girişimin devamı niteliğindeki eylemler'e müdahale eden sivillerin cezai sorumluluğu doğmayacağı' şeklinde hüküm için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

 'Darbe girişimi ve girişimin devamı niteliğindeki eylemler' olduğuna kimin karar vereceğini soran Feyzioğlu şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlar sokakta birbirinin kafasına sıkacak. Siz bunu nasıl önlersiniz? Sizin herhalde istediğiniz bu değil Sayın Cumhurbaşkanı. Siz yurttaşlarınızın birbirinizi vurmasını teşvik etmiyorsunuz herhalde. Dehşet içindeyim. Bunu derhal geri çekin. Kabile devletlerinde olmaz bu. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Ne yapmak istiyorsunuz? Bunun altına imzası olanlar ne yapmak istiyorsunuz? Bunu kabul edemeyiz çok tehlikeli bir maddedir.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Burdayiz. 25 Aralık 2017 09:40 Sizin kafalarınız basmaz ama, millet nerde ve nasıl kullanacağını, çok iyi bilir, darbe olduğunuda bilir, siz sadece yandaşlarınız proveke etmesin yeter.

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