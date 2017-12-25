KHK listesinde Devlet Bahçeli detayı!

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yayınlanan ilk KHK ile görevinden uzaklaştırılan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk son yayınlanan KHK ile görevine iade edildi. Oğuztürk, ünlü hukukçu Hüseyin Hatemi'nin 'manevi kızı' olarak biliniyordu. Oğuztürk, Hatemi ile birlikte Bahçeli'nin koltuğunu sağlamlaştıran 'MHP raporu'nu hazırlamıştı.

Önceki gün yayımlanan yeni KHK ile 115 kişi görevlerine iade edildi. Görevine iade edilenler arasında OHAL kapsamında 2016 yılının Ağustos ayında ihraç edilen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk de bulunuyor.

HATEMİ İLE ÜNLÜ ‘MHP RAPORU’NU HAZIRLAMIŞTI: Prof. Dr Hüseyin Hatemi’nin ‘manevi kızı’ olarak bilinen ve Hatemi ile çok sayıda önemli akademik çalışmaya imza atan Oğuztürk’ün ismi son olarak; MHP’de muhaliflerin, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi için açtığı davada mahkemenin yetkisiz olduğuna dair rapora imza atmasıyla gündeme gelmişti.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ve Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk’ün hazırladığı 9 sayfalık ‘MHP raporu’nda olağanüstü kongre talebinin hukuksuz, mahkemenin ise yetkisiz olduğu savunulmuştu.

HAZIRLADIĞI MHP RAPORU MUHALİFLERİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

MHP yönetimi, parti içi muhalefetin olağanüstü kongre için harekete geçtiği dönemede, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin olağanüstü kongre talebini karara bağlayacağı 8 Nisan öncesi, dava dosyasına iki hukukçu akademisyenin kaleme aldığı mütalaa sunmuştu. Prof. Dr. Hüseyi Hatemi ve Doç.Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk’ün hazırladığı rapor, Avukat Yücel Bulut imzasıyla mahkemeye sunulmuş, rapor muhaliflerin tepkisine neden olmuştu. Sinan Oğan’ın avukatı Kürşat Ergün, mahkemenin yetkisiz olduğuna ilişkin raporun, hukuki gerekçelerinin yetersiz olduğunu iddia etmişti.

695 sayılı KHK ihraç edilen akademisyen isim isim liste

Akşener'den KHK'daki o maddeye tepki: İç savaş çıkarır