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KHK işinin perde arkası Abdullah Gül parti kuruyor

KHK işinin perde arkası Abdullah Gül parti kuruyor

Son KHK'yı eleştirmesiyle dikkatleri üzerine çeken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili Türkiye yazarı Batuhan Yaşar bomba iddialar gündeme getirdi. Gül'ün çıkışını AK Partililere soran Yaşar, Gül'ün yeni oluşum içinde olduğunu ve bu çıkışla da AK Parti ile yol ayrımının tescillendiğini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 27-12-2017 09:15 - Güncelleme: 27-12-2017 09:58

Son yayınlanan 696 sayılı KHK'ya yönelik farklı çevrelerden gelen tepki ve eleştiriler kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Bu eleştiriler içerisinde en dikkat çekeni hiç kuşkusuz 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün twitter hesabından yazdıklarıydı.

Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar bugün yazısında Gül'ün neden böyle bir çıkış yaptığının cevabını aradı. Yaşar'ın aktardığına göre, AK Partililer, Gülün eski belediye başkanları ve vekillerle görüşmeler yaptığını ve 'anahtar teslimi seven biri olduğu için' 2019 yerel seçimleri beklediğini düşünüyor.

Abdullah Gül'ün KHK'ya yönelik eleştirilerini yeni oluşum sürecine bağlayan Yaşar, bu eleştirilerin AK Parti cephesinde nasıl karşılandığını anlattı. AK Partili bazı milletvekilleriyle konuştuğunu söyleyen Yaşar, şu yorumların yapıldığını söylüyor:

“Bir çalışma var.. Eski milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla gizli görüşmeler yapılıyor..”

-“2019’da aday olur mu olmaz mı sorusunun cevabı için erken.. Abdullah Beyi bilenler bilir anahtar teslimi işleri sever.. Mahalli seçimleri bekliyor..”

Yaşar sözlerine şöyle devam ediyor:

Bazı yorumlara göre ise Abdullah Gül, KHK üzerinden aslında AK Parti’yi ilk kez açıktan eleştirdi.. Biraz daha araştırınca dikkat çekici bilgilere ulaştık:

-Abdullah Gül ile AK Parti’nin yolları çoktan ayrıldı..
-KHK eleştirisi aslında bu yol ayrımının tesciliydi..
-Yeni parti için teşkilatlanma çalışmaları alttan alta devam ediyor.. Bazı şehirlerin il başkanları bile belli..
-Saadet Partisi ile de görüşülüyor..
-Meral Akşener ile de olabilir.. Oradan da aday gösterilebilir..

Yanlış anlaşılmasın..Bizim eleştirimiz bütün bunların gizli gizli yapılmasına.. Çıkarsın her şeyi açıklarsın.. AK Parti’den istifa edersin.. Kimse de bir şey diyemez..

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • Trabzon 27 Aralık 2017 10:03 Yüzde bir bile alamaz boş

    CEVAP YAZ 0 2
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Abdullah Gül
ABDULLAH GÜL KİMDİR?

29 Ekim 1950’de Kayseri’de doğdu. Öğrenimini Kayseri Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde yaptı. Aynı fakültede başladığı doktora çalışmaları için iki yıl İngiltere’de kaldı v

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