KHK ile kimler görevine iade edildi? İşte tam liste...

695 sayılı KHK ile kamudan toplamda 2 bin 756 personel ihraç edildi... 17 kurum kapatıldı... KHK ile daha önce ihraç edilen 115 kişiye görevleri iade edildi. Kimler görevlerine iade edildi? İsim isim listesi yayınlandı... En çok iade hangi kurumda yapıldı? Görevine iade edilen asker var mı? Melli Eğitim'de kaç öğretmen göreve döndü? Adalet Bakanlığı'nda kaç kişi görevine iade edildi? Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevine iade edilenler var mi? Diyanet'te kimler göreve iade edildi? Sağlık Bakanlığı'nda göreve iade edilen doktor var mı?.. Görevine dönebilen hakim ve savcı var mı? İşte 695 sayılı KHK ile görevine iade edilenlerin tam listesi...