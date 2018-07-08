  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

KHK ile kapatılan TV bakın kimin çıktı!

KHK ile kapatılan TV bakın kimin çıktı!

Dünkü Resmi Gazetede yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile hakkında kapatılma kararı verilen yayın organları arasında bir televizyon da yer aldı. Kapatılan Avantaj TV, geçen yıl vefat eden Dr. Ömer Coşkun’un ürünlerinin pazarlaması yapılıyordu. Anılan televizyon hakkında RTÜK’ün çok sayıda yayın durdurma cezası verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-07-2018 16:48 - Güncelleme: 08-07-2018 16:48

701 numaralı KHK ile kapatılan Avantaj Televizyon İnteraktif Pazarlama Anonim Şirketi (Avantaj TV) uydu üzerinden yayın yapan bir televizyon konumundaydı. 10 yıl önce kurulan televizyon 4 yıl kadar önce Dr. Ömer Coşkun’a yakın isimlerin denetimine girdi.

COŞKUN’UN ÜRÜNLERİ SATILIYORDU...Anılan televizyonda Coşkun’a ait bitkisel ürünlerin tanıtım ve pazarlaması yapılıyordu. 2017 yılı sonuna kadar Coşkun’un eski genel müdürü Mustafa Evgin’e ait olan 650 bin TL sermayeli şirketin son sahibi Şahin Türeli isimli biri görünüyor.

Geçen yıl, böbrek yetmezliğinden vefat eden Coşkun’un eşi ve çocukları, eski müdürü Mustafa Evgin ile olan davaları ile gündeme gelmişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN KHK ile kapatılan TV bakın kimin çıktı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 08 Temmuz 2018 17:00 OHAL çığrından çıktı !...........

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro