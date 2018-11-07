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KHK ile ihraç edilen doktorlarla ilgili flaş gelişme 5. madde değişiyor

KHK ile ihraç edilen doktorlarla ilgili flaş gelişme 5. madde değişiyor

KHK'yla meslekten ihraç edilen doktorların çalışmasına sınır getiren 5. madde komisyonda yeniden görüşülecek. AK Parti, muhalefet önergelerinin okutup oylanmasının ardından aynen kabul edilen maddenin yeniden görüşülmesi için müzakere önergesi verdi.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 17:15 - Güncelleme: 07-11-2018 17:15

TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nun dün geceki mesaisinde tartışmalar arasında aynen kabul edilen Sağlık Torba Yasa teklifinin 5. maddesi için AK Parti'den bugün sürpriz bir adım geldi.

AK Parti, muhalefet önergelerinin okutup oylanmasının ardından aynen kabul edilen maddenin yeniden görüşülmesi için müzakere önergesi verdi.

5. maddede neye itiraz ediliyor: Kabul edilen 5. maddeye göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacak.

Göreve alınmayan doktorlar kapsam dışına çıkarılmıştı: Teklifin, 5. maddesinde kabul edilen önergeyle, güvenlik soruşturması nedeniyle göreve alınmayan doktorlar kapsam dışına çıkarıldı. Böylece, bu durumdaki doktorlar, tüm özel sağlık kuruluşlarında çalışabilecek.

Görüşmeler dün yapıldı: TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önleyen düzenlemenin de bulunduğu 'sağlık torba teklifi' görüşmeleri dün yapılmıştı.

Komisyonda 12 saat görüşüldü: Komisyonda yaklaşık 12 saat boyunca teklifin 5'inci maddesi olan 'KHK ile kamudan ihraç edilen ya da güvenlik soruşturması sonucu kamu görevine alınmayan hekimler ile diş tabiplerinin sadece SGK ile anlaşması olmayan sağlık kuruluşlarında çalışma imkanı tanıyan düzenleme' üzerinde milletvekilleri görüş bildirdi.

Meclis Sağlık Komisyonu'nda tartışma çıktı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Mehmet Kul 07 Kasım 2018 17:57 KESİN: Bu hain doktorlardan şifa da gelmez, iş de çıkmaz. Başkanımız olaya el koyup ihanet şebekesini tekrar sağlığa ve hatta hiçbir yere sokmamalı.

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