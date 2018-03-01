KFC restoranlarında bu kez sos krizi

Dünyanın en büyük fast-food şirketlerinden Kentucky Fried Chicken (KFC) geçen günlerde İngiltere restoranlarında tükenen tavuk haberleriyle gündem olmuştu. Öyle ki geçen hafta pazartesiden cumaya kadar Birleşik Krallık ülkelerinin pek çoğunda KFC mağazaları kapalı kalmıştı.

Reuters'ın haberine göre İngiltere'deki KFC restoranlarında şu an gravy sos krizi yaşanıyor. KFC'nin klasikleşmiş tavuk sosu şu an restoranlarda yok. KFC geçen hafta yaşanan tavuk sıkıntısını teslimat şirketini değiştirmesiyle açıklamıştı. Kentucky daha sonra verdiği gazete ilanlarında müşterilerinden özür dilemişti.

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