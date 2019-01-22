Kezban Teyze Almanya'da gördü köyüne kurdu

Karaman, “Herkes bu sistemi nasıl yapıyorsa bende öyle yaptım. Çünkü ham maddesi Allah’tan. Güneş, rüzgar hiç bitmez. Bitmeyen bir varlık. Allah’ın bir hediyesi bize. Bunu biz kaçırmayalım. İsraf ediyoruz yani. Bugün rüzgar olsun, güneş olsun. Değerlendirelim.

Ham maddesine para vermeyince kolay bir iş bu. Zaten insanın ölene kadar ihtiyacı var. Kıyametin sonuna kadar elektriğe ihtiyacımız var. Elektriği yapan ham maddeleri güneşten, rüzgardan Allah bize vermiş. Herkes değerlendirsin. Hala üretim yapıyorum" dedi.

ELEKTRİKLİ BİSİKLETİNE DE GÜNEŞ ENERJİSİ PANELİ TAKTIRDI

Elektrikli bisikletine de güneş enerjisi paneli taktıran Karaman, “Bisikletin üzerine de güneş enerjisi panelini taktırdım. Kendisi üretiyor nasıl olsa üretsin. Petrole neden para verelim. İmkanı varsa imkanı olan bir şeyin yapılması gerekiyor yani. Zaten buna bir kere masraf ediyorsun. Bir daha kullanıyorsun işte. Bu bisikletle her yere gidiyorum.