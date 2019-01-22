Kezban Teyze Almanya'da gördü köyüne kurdu

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Gürsökü köyünde yaşayan 61 yaşındaki Kezban Karaman, santralden yaz-kış demeden verim alırken, devlet destek verirse projesini büyütmek istiyor. Karaman, Almanya’da yaşayan ailesini ziyarete gittiğinde evlerin çatılarında gördüğü güneş panellerinden oldukça etkilendi ve santrali kendi köyüne kurmak için gerekli adımları attı.
Karaman, “Herkes bu sistemi nasıl yapıyorsa bende öyle yaptım. Çünkü ham maddesi Allah’tan. Güneş, rüzgar hiç bitmez. Bitmeyen bir varlık. Allah’ın bir hediyesi bize. Bunu biz kaçırmayalım. İsraf ediyoruz yani. Bugün rüzgar olsun, güneş olsun. Değerlendirelim.
ELEKTRİKLİ BİSİKLETİNE DE GÜNEŞ ENERJİSİ PANELİ TAKTIRDI
Elektrikli bisikletine de güneş enerjisi paneli taktıran Karaman, “Bisikletin üzerine de güneş enerjisi panelini taktırdım. Kendisi üretiyor nasıl olsa üretsin. Petrole neden para verelim. İmkanı varsa imkanı olan bir şeyin yapılması gerekiyor yani. Zaten buna bir kere masraf ediyorsun. Bir daha kullanıyorsun işte. Bu bisikletle her yere gidiyorum.
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