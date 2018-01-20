Kevork Malikyan kimdir Songül Öden ile yaş farkına bakın

Kerem Alışık ile aşk yaşadıktan sonra hayatına kimseyi almayan Songül Öden sonunda aradığı aşkı buldu. İnstagram hesabından fotoğraf paylaşan Songül Öden'in Kevork Malikyan ile aşk yaşadığı iddia edildi. Peki kimdir bu Kevork Malikyan?

Kevork Malikyan’ın 68 yıl önce Diyarbakır’dan başlayan hikâyesi, 10 yaşında Diyarbakır’dan İstanbul’a, 20 yaşında İstanbul’dan Londra’ya ve nihayet 68 yaşında Londra’dan yine İstanbul’a uzanmasıyla devam etti. Diyarbakır'da doğan ve aslen Ermeni olan Kevork Malikyan'ın hayatı 10 yaşında papaz eğitimi almak için gittiği Londra'da değişti. Papaz eğitimi almak için Londra'ya giden ve daha sonra tiyatro eğitimi alan Kevork Malikyan, İstanbul’da Karagözyan Yetimhanesi’nde 7 yıl eğitim gördü. Birçok ünlü filmde yer alan Kevork Malikyan, İstanbul'da hayatını sürdürmeye devam ediyor.

SONGÜL ÖDEN İLE AŞK MI YAŞIYOR? Songül Öden instagram hesabı üzerinden Kevork Malikyan ile olan fotoğrafını paylaştı ve Diyarbakır prensi yazdı. Bir anda gündeme oturan bu paylaşım aşk iddialarını güçlendirdi.