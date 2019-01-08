Kevin Space'in taciz olayı neydi bugün mahkemeye çıktı

Kevin Spacey duruşmadan vareste tutulmayı yani avukatları tarafından temsil edilmeyi talep etmişti fakat yargıç bu talebi reddetti ve ünlü aktörün duruşmaya bizzat katılmasını istedi.

Oyuncu hakkındaki dava, Hollywood'u sarsan ve aktör Bill Cosby ve yapımcı Harvey Weinstein gibi bir çok ünlü ismin hüküm giymesini sağlayan #MeToo (#SenDeAnlat) kampanyası sırasında yapılan şikayetten 13 ay sonra açıldı.

Hakkında onlarca cinsel taciz suçlaması yapılan Spacey böyle bir suçlamayla ilk kez mahkemeye çıkmış oluyor. Spacey, mahkeme tarafından suçlu bulunursa, 2016'da Nantucket'teki bir restoranda o sırada 18 yaşında olan William Little'ı, defalarca elle taciz etmekten 5 yıla kadar hapse mahkum edilebilir.

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