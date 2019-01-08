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Kevin Space'in taciz olayı neydi bugün mahkemeye çıktı

Kevin Space'in taciz olayı neydi bugün mahkemeye çıktı

Kevin Space bugün Türkiye saatiyle saat 19.00'da 2016 yılında 18 yaşında bir gence cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak Massachusetts'de mahkeme önüne çıktı.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2019 01:20 - Güncelleme: 08-01-2019 01:20

Kevin Spacey duruşmadan vareste tutulmayı yani avukatları tarafından temsil edilmeyi talep etmişti fakat yargıç bu talebi reddetti ve ünlü aktörün duruşmaya bizzat katılmasını istedi.

Oyuncu hakkındaki dava, Hollywood'u sarsan ve aktör Bill Cosby ve yapımcı Harvey Weinstein gibi bir çok ünlü ismin hüküm giymesini sağlayan #MeToo (#SenDeAnlat) kampanyası sırasında yapılan şikayetten 13 ay sonra açıldı.

Hakkında onlarca cinsel taciz suçlaması yapılan Spacey böyle bir suçlamayla ilk kez mahkemeye çıkmış oluyor. Spacey, mahkeme tarafından suçlu bulunursa, 2016'da Nantucket'teki bir restoranda o sırada 18 yaşında olan William Little'ı, defalarca elle taciz etmekten 5 yıla kadar hapse mahkum edilebilir. 

Kevin Space mahrem yerime dokundu ve... Taciz olayı neydi iddiaları okumak için tıklayın

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