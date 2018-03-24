Keten Tohumu'nun faydaları nelerdir ne işe yarar ? Keten Tohumu Yağı...

KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI: Keten tohumu kolesterolü düşürerek felç ve kanser hastaları için destek gıdası, sindirim sisteminde mide ve bağırsak iç duvarlarını temizlediği için kabızlık soruna karşı ek gıda olarak kullanılıyor. Gaz giderici ve kabızlığa karşı etkin olduğu için zayıflamaya ve kilo kontrolüne faydalı olduğu söyleniyor. Ayrıca kan şekerini düzenlemede, bazı deri hastalıklarının iyileştirilmesinde, kemik ve destek sisteminin kuvvetlendirilmesinde de keten tohumundan yararlanılıyor.