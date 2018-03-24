Keten Tohumu'nun faydaları nelerdir ne işe yarar ? Keten Tohumu Yağı...

KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI: Keten tohumu kolesterolü düşürerek felç ve kanser hastaları için destek gıdası, sindirim sisteminde mide ve bağırsak iç duvarlarını temizlediği için kabızlık soruna karşı ek gıda olarak kullanılıyor. Gaz giderici ve kabızlığa karşı etkin olduğu için zayıflamaya ve kilo kontrolüne faydalı olduğu söyleniyor. Ayrıca kan şekerini düzenlemede, bazı deri hastalıklarının iyileştirilmesinde, kemik ve destek sisteminin kuvvetlendirilmesinde de keten tohumundan yararlanılıyor.
KETEN TOHUMU NASIL TÜKETİLMELİ: Keten tohumu sıvı ya da katı halde tüketilebilir. Sıvı olarak tüketmek için demleyip çayını içebilirsiniz. Tohum olarak tüketilecekse iyice çiğnenmesi gerekir. Toz olarak tüketilecek ise, her sabah, bir kaşık ağzınıza aldıktan sonra üzerine su içerek tüketebilirsiniz. Mutfağınızda yaptığınız hamur işi ve salatalara ekleyerek tüm ailenizin kullanmasını sağlayabilirsiniz. Keten tohumu yağı da aynı şekilde salatalarda kullanılabilir. Ayrıca günlük atıştırmalık için keten tohumlu protein barları evde yapabilirsiniz.
KETEN TOHUMU KAÇ KALORİ: Keten tohumu, B12, omega 3 ve lif açısından zengin bir kaynaktır. Protein ve yağ açısından zengin bir besindir, salatalarda, yoğurtlu mezelerde ve ekmek yapımında kullanılır. Lif içeriğinden dolayı kabızlığa iyi gelir. 100 gram keten tohumu 450 kaloridir.
KETEN TOHUMU YAĞI FAYDALARI: Bu şifalı yağ içeriğindeki alfa linolenik asit sayesinde kalp sağlığını korur, kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Kalp krizi geçirme riskini azaltır. Omega 3 ve omega 6 yağ asitlerini içerir. Antioksidan etkiye sahiptir. Yaşlanmayı geciktirir. Kolesterolü dengelemeye yardım eder. Kan dolaşımını hızlandırır. Eklemlerde oluşan yada böbreklerde görülen iltihaplanmaların çabuk iyileşmesine yardım eder. Eklemlerde oluşan şişkinliklere yada eklem ağrılarına fayda sağlar. Gut hastalığına iyi gelir.
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