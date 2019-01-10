Kestane toplamak için ormana gitti poşeti açınca şoke oldu

Polis, çevrede yaptığı incelemede ise başka bir bulguya rastlamadı. Cinayete kurban gittiği değerlendirilen kadına ait kesik kol, savcı ve polisin incelemesinin ardından kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.