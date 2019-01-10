Kestane toplamak için ormana gitti poşeti açınca şoke oldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda tüyler ürperten bir olay yaşandı. Olay, İspat Cami Mahallesi Özgün Yapı Kooperatifi arkasında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Kozalak toplamak üzere ormanlık alana giden bir kişi, ağacın altına gazete kağıdına sarılarak atılmış kesik insan kolunu görerek, durumu polise bildirdi.
Olay, İspat Cami Mahallesi Özgün Yapı Kooperatifi arkasında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Kozalak toplamak üzere ormanlık alana giden bir kişi, ağacın altına gazete kağıdına sarılarak atılmış kesik insan kolunu görerek, durumu polise bildirdi.
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