Kesmece karpuzdan kilo kilo eroin çıktı

Misafir 01 Mayıs 2018 13:16 ve bu islerden yolunu bulmus yatalaklara ne yazikki Turkiyrde saygin is adami muaamelesi yapiliyor, uyusturucunun kara parasinin yuzde 80 teror orgutlerinin silahlanmasina ve diger yuzde yirmisi sizin is adami dediginiz kakalaklara dagiliyor