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Kesmece karpuzdan kilo kilo eroin çıktı

Kesmece karpuzdan kilo kilo eroin çıktı

Van’da içleri boşaltılan karpuzlara zulalanmış 65 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. 4 ayda 2 tona yakın eroin ele geçirildi.

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 12:59 - Güncelleme: 01-05-2018 12:59

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gevaş karayolu üzerinde şüphe üzerine çekici ve dorsesinde arama yapıldığı belirtildi.

Narkotik madde arama köpeği Alfa’nın da katıldığı aramada, aracın dorsesinde yüklü karpuzların içerisine zulalanmış 126 paket halinde toplam 65 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ettiği bildirildi.

2 TONA YAKIN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
1 Ocak - 30 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan 61 operasyonda ise toplam 1 ton 856 kilo 263 gram eroin maddesi ele geçirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 01 Mayıs 2018 13:16 ve bu islerden yolunu bulmus yatalaklara ne yazikki Turkiyrde saygin is adami muaamelesi yapiliyor, uyusturucunun kara parasinin yuzde 80 teror orgutlerinin silahlanmasina ve diger yuzde yirmisi sizin is adami dediginiz kakalaklara dagiliyor

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