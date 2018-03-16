Kesik başlı nine cinayeti! Katiller Müge Anlı'ya çıkmışlar

KAYSERİ'deki kesik başlı nine cinayeti 6 yıl sonra çözüldü. 2012 yılında, 82 yaşındaki Pempe Boraze baltayla öldürülüp boğazı kesilmişti. Ninenin katilleri meğer Müge Anlı'ya çıkıp utanmadan 'zanlıları' aramışlar.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 2012 yılında, 82 yaşındaki kadının baltayla öldürülüp boğazının kesilmesi olayıyla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayın failleri olarak kadının oğlu, gelini ve torunu gözaltına alındı. Yaşlı kadının, torunlarının namusu hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla torunları F.B. ile R.K. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

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MÜGE ANLI'YA ÇIKMIŞLAR : Kamuoyunda 'Kesik Baş Cinayeti' olarak da bilinen cinayetin ardından olayın şüphelilerinin, faili meçhul olayları araştıran Müge Anlı'nın programına katıldıkları belirlendi. Cinayete kurban giden Pempe Boraze'nin yapılan otopsisinde vücudunda 12 balta ve 6 bıçak darbesi olduğu tespit edilmişti. İşte olayın şoke eden ayrıntıları; Twitter

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28 Nisan 2012 tarihinde ilçeye bağlı Kayapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 82 yaşındaki Pembe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Twitter

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