Kesenin ağzını açtı! Nusret'ten sürpriz hamle

Kendine has eti tuzlama (saltbea) hareketiyle dünya çapında fenomen olan Nusret Gökçe, Türkiye dışında New York ve Dubai'de de restoran açan ünlü etçi, işlere yetişmek için uçak almaya karar verdi.

Kesenin ağzını açtı! Nusret'ten sürpriz hamle

Kendine has eti tuzlama (saltbea) hareketiyle dünya çapında fenomen olan Nusret Gökçe, Türkiye ile yurt dışı arasında mekik dokumaya başladı. Etiler'deki kendi adını taşıyan restoranının yanı sıra geçen yıl New York ve Dubai'de de şube açarak yeme içme sektöründe patron olan ünlü etçi, sık sık yurt dışındaki mekanlarını da ziyaret ediyor.

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Kesenin ağzını açtı! Nusret'ten sürpriz hamle

12 KİŞİLİK JETİ İNCELEDİ: New York ve Dubai'deki restoranlarına tarifeli uçakla giden Nusret Gökçe, iddiaya göre zamandan tasarruf etmek için 5 milyon euro'ya (Türk Lirası ile 24 milyon 250 bin lira) özel jet almaya karar verdi. Geçen aylarda Kapalıçarşı'da da bir şube açan ünlü kasabın Türkiye ile yurt dışı arasında konforlu bir şekilde uçmak için özel jet arayışına girdiği öğrenildi. Hatta iddiaya göre Nusret Gökçe, geçen günlerde 12 yolcu kapasiteli özel bir jeti inceledi.

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Kesenin ağzını açtı! Nusret'ten sürpriz hamle

5 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI: Havada da evinin konforunda seyahat etmeyi planlayan işletmecinin özel jet için ayırdığı bütçenin ise 5-7 milyon euro arasında olduğu konuşulanlar arasında.

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Kesenin ağzını açtı! Nusret'ten sürpriz hamle

Bütçesine ve zevkine uygun uçağı bulduğunda hemen satın almayı planlayan Nusret Gökçe'nin bu sayede hem ayağı yerden kesilecek hem de havasına hava katacak.

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