  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kerkük'te 4 ayda 19 Türkmene suikast

Kerkük'te 4 ayda 19 Türkmene suikast

Irak'ın Kerkük kentinde son 4 ay içinde 19 Türkmen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Suikastların çoğu aydınlatılamadı, "faili meçhul" kaldı

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-02-2018 13:24 - Güncelleme: 08-02-2018 13:24

Irak'ın Kerkük kentinde son dönemde Türkmenlere yönelik suikastlar dikkati çekiyor. Kerkük'te 4 ay içinde 19 Türkmen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Zengin petrol yataklarına sahip Kerkük'teki Türkmenlere karşı 16 Ekim 2017'den bu yana farklı tarihlerde çeşitli silahlı saldırılar gerçekleştirildi. Saldırıların "suikast" şeklinde düzenlenmesi ve çoğunun "faili meçhul" kalması, kentteki tüm Türkmenleri tedirgin etmeye başladı. 

Saldırıların hedefinde siyasetçi ve öğretim görevlileri başta olmak üzere Türkmenler içinde farklı sosyal altyapıya sahip kişiler yer alıyor. 

Kerkük'te bağımsız bir kurum olarak faaliyet gösteren Irak İnsan Hakları Derneği Başkanı Neşet Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin, 16 Ekim'de kentten çekilmesinin ardından suikasta uğrayıp hayatını kaybedenlerin sayısında endişe verici bir artış olduğunu ifade etti. 

Saldırıların aydınlatılamaması nedeniyle Türkmenlerin herkesten şüphelendiğini aktaran Beyatlı, 19 suikast sonrasında yakalanan bazı kişiler olsa da cinayetlerin çoğunun "faili meçhul" kaldığını söyledi. 

ELMAS VALİ YARDIMCISI OLMAYI PLANLIYORDU: Kerkük'te Türkmenlere yönelik silahlı saldırılarda son kurban Kerkük Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ali Elmas oldu. Akademisyen Elmas, geçen salı gündüz vakti Kerkük kent merkezinde aracının içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

AA muhabirine konuşan Elmas'ın yakın arkadaşı Muhammed Gökkaya, genç akademisyenin aktif ve milletine hizmet etmek isteyen biri olduğunu söyledi. 

Elmas'ın iki çocuk sahibi olduğunu, Türkmenlerin aydın şahsiyetleri arasında yer aldığını belirten Gökkaya, "Kerkük'teki son gelişmelerden sonra vali yardımcısı olmayı planlıyordu. Irak Türkmen Cephesi'ne (ITC) de sıcak yaklaşımı vardı. Ne yazık ki terör örgütleri Türkmenlerin Kerkük'te önemli yerlere gelmesini engelliyor." dedi. 

SUİKASTLARIN ARKASINDAKİ KARANLIK ELLER: Irak'taki Türkmen siyasetçiler, kendilerine yönelik suikastların arkasında "karanlık eller"in olduğunu ancak direkt bir tarafın suçlanmasının doğru olmadığı görüşündeler. 

ITC Başkanı Erşet Salihi'yi göre, Kerkük'te meydana gelenler IKBY ve merkezi hükümet arasındaki genel seçim öncesi çekişmelerden kaynaklanıyor.

Türkmenlere yönelik suikastları AA muhabirine değerlendiren Salihi, "Türkmenleri seçimlerden caydırmak için suikast planları yapılıyor. Seçimlere kadar bu olayların artmasından endişeliyiz." dedi. 

Kerkük'teki Kürtler arasında hakimiyeti elinde tutan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Irak merkezi hükümeti arasında son zamanlarda bir yakınlaşmanın olduğunu söyleyen Salihi, bunun bir seçim pazarlığına dönüştüğünü ve seçim sonrası kurulacak hükümette yeni ortaklıkların Türkmenleri kaygılandırdığını dile getirdi. 

ETNİK ÇATIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEYENLER VAR: ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf ise "Türkmenlere yönelik suikastların arkasında bölgede bir etnik çatışmanın fitilini yakmak isteyenler var." değerlendirmesinde bulundu. 

Maruf, Türkmenlerin askeri güçten yoksun olması ve kendilerini savunacak pozisyonda olmamaları nedeniyle kolay hedef haline geldiklerinin altını çizdi.

Kerkük'te 16 Ekim'den sonra ciddi bir güvenlik boşluğu meydana geldiğini aktaran Maruf, "Bu suikastların sorumlusu Irak merkezi hükümetidir. Daha öncesinden ise Kürt gruplar sorumlu." diye konuştu. 

TÜRKMEN KİMLİĞİNİ SAVUNANLAR HEDEFTE: Türkmen Kalkınma Partisi Genel Başkanı Muhammed İlhanlı da kendilerine ait bölgelerde güvenliği Türkmenler sağlamadıkça bu tür olayların yaşanmaya devam edeceğini savundu. 

Kerkük ve Telafer'de Türkmen kimliğini korumak isteyen kişilerin hedef haline geldiğine dikkati çeken İlhanlı, özellikle Şii partilerin söz konusu bölgelerde nüfuzlarını artırmak istediğini iddia etti. 

İlhanlı, şunları kaydetti: 

"Türkmen kimliğini savunan milliyetçi insanlarımız hedefte. Türkmenlerin seçim öncesi gözünü korkutmak, konumlarını zayıflatmak istiyorlar. Şu anda Kerkük ve diğer bölgelerde milis gruplar sözde emniyeti sağlıyor, ancak devlet dışında kimse burada güvenliği temin edemez. Bunun ivedi şekilde düzeltilmesi, güvenliğin de Türkmenlere verilmesi gerekiyor."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kerkük'te 4 ayda 19 Türkmene suikast haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 08 Şubat 2018 13:56 ABD VE PKK SUİKASLAR DÜZENLERKEN BİZİM MİT SEYREDİYOR

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat