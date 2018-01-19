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Kerkük petrolünde ilk imza atıldı: Toplantıda Türkiye mesajı!

Kerkük petrolünde ilk imza atıldı: Toplantıda Türkiye mesajı!

Irak Petrol Bakanlığı ve İngiliz petrol şirketi BP anlaşma imzaladı. Iraklı Bakan Luaybi yaptığı basın açıklamasında, "Petrol ihracatı için İstanbul’a ziyarette bulunacağım" dedi.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2018 21:58 - Güncelleme: 19-01-2018 00:21

İngiliz petrol şirketi BP, terör örgütü DEAŞ'ın varlığının sona ermesinin ardından Irak’tan tekrar petrol almaya başlayacak. Irak Petrol Bakanı Cebbar Ali Luaybi, BP temsilcisi Michael Townsend ile Kerkük’teki petrol sahalarını geliştirmeye yönelik bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Iraklı Bakan Luaybi yaptığı basın açıklamasında, Irak merkezi hükümetine bağlı Kuzey Petrol Şirketinin Kerkük’teki petrol alanlarını geliştirmek amacıyla BP ile bir anlaşma imzaladıklarını söyledi. Luaybi, "Kerkük’ten petrol ihraç etmek için Kerkük Fişhabur boru hattını da ihaleye dahil ettik, yakında yeni Kerkük-Ceyhan petrol boru hattından petrol ihracatı için İstanbul’a ziyarette bulunacağım" dedi.

HEDEF 750 BİN VARİL

BP temsilcisi Michael Townsend, Kerkük'ten yapılan petrol ihracatını günlük 750 bin varile çıkarmayı hedeflediklerini söyleyerek gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade etti.

BP Petrol Şirketi ile Irak Petrol Bakanlığı arasında 2013 yılında imzalanan anlaşma terör örgütü DEAŞ’ın bölgedeki eylemleri nedeniyle hayata geçirilememişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 18 Ocak 2018 23:34 İngiliz haber ajansı BBC daha bir kaç ay önce Irak ve Suriye'de silahlı 1000'den fazla irili ufaklı oluşum olduğunu belirtmişti.

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