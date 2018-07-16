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Kerkük Havalimanı uçuşlara açılıyor

Kerkük Havalimanı uçuşlara açılıyor

Kerkük Havalimanı uzun bir aradan sonra tekrardan uçuşlara açılıyor. Irak'ta, Bağdat, Basra, Necef ve Musul'da 4, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'inde (IKBY) ise 2 olmak üzere 6 havalimanı bulunuyor.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 20:49 - Güncelleme: 16-07-2018 20:49

IRAK'ta Kerkük Havalimanı'nın gelecek ağustos ayında uçuşlara açılacağı duyuruldu.

Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi, yaptığı basın açıklamasında, Uluslararası Kerkük Havalimanı'nın yaklaşık üç hafta sonra açılacağını ifade ederek, havalimanı pistine inecek ilk sivil uçağın tarihini belirlemek üzere Ulaştırma Bakanlığından teknik heyetin yarın bölgeye ulaşacağını aktardı.

Havalimanının açılışı için gerekli olan tüm resmi icraatın tamamlandığını kaydeden Cuburi, havalimanının, teknik ekibin ziyaretinin ardından yaklaşık üç hafta sonra açılacağı konusunda Ulaştırma Bakanı Kazım el-Hamami ile mutabakatın sağlandığını dile getirdi.

Cuburi ayrıca, havalimanının işletmesinin Fransız bir şirket tarafından yapılacağına dikkati çekerek, "Kerkük Havalimanı, vilayette 1,5 milyon, Diyala, Selahaddin ve Musul'un güneyi gibi komşu illerde 3 milyon kişiye hizmet verecek." dedi.

Ulaştırma Bakanı Hamami, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Kerkük Havalimanı'ndan önümüzdeki iki hafta içerisinde yurt dışında Türkiye, Lübnan ve İran ile iç hatlarda Bağdat ve diğer kentlere seferlerin başlayacağını duyurmuştu.

Irak'ta, Bağdat, Basra, Necef ve Musul'da 4, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'inde (IKBY) ise 2 olmak üzere 6 havalimanı bulunuyor.

Kerkük Havalimanı, 2003'teki ABD işgali sonrası uzun süre ABD'li askerler tarafından üs olarak kullanılmıştı.

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