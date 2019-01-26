Kerimcan Durmaz'ın skandal banyo görüntüleri! Takipçileri isyan etti

Son olarak 24 ayar altın kaplamalı mobilyalarıyla gündeme gelen DJ Kerimcan Durmaz, bu sefer de sosyal medya hesabından yayınladığı skandal banyo görüntüleriyle konuşuldu. Durmaz'ın banyodaki halini gören takipçileri, "Tebiyesizlik" diyerek paylaşıma isyan etti.
2015’ten itibaren çektiği videolarla şöhret olan Durmaz, önceki gün Erdek’te bulunan yazlığına ve Beykoz Acarkent'te bulunan villasına 250 bin lira değerinde 24 ayar altın kaplama mobilya alınca olay oldu. DJ'lik yaptığı kulüplerde 2 saatlik program karşılığında 50 bin TL alan Durmaz'ın mobilyalarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Durmaz'a "Terbiyesiz, seviyesiz gençlere kötü örnek", "Çok günah nimete saygısızlık", "Bu adama medya yasağı gelmesi lazım" gibi yorumlar peş peşe geldi.
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