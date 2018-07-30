Kerimcan Durmaz'ın mayolu paylaşımı olay oldu

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla milyonlarca kişi tarafından takip edilen Kerimcan Durmaz'ın slip mayolu fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Kerimcan Durmaz yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Kerimcan Durmaz'ın yeşil slip mayolu pozu, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.