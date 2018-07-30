Kerimcan Durmaz'ın mayolu paylaşımı olay oldu

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla milyonlarca kişi tarafından takip edilen Kerimcan Durmaz'ın slip mayolu fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Kerimcan Durmaz yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Kerimcan Durmaz'ın yeşil slip mayolu pozu, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Sosyal medyanın ilginç trendlerinden olan "Baş ağrısı" pozu akımına Kerimcan Durmaz'da uydu. Durmaz, elini başına koyarak yeşil slip mayosuyla poz verdi. Kerimcan Durmaz, bu pozunu bazı hayranları beğense de bazıları da beğenmedi. İşte Kerimcan Durmaz'ın çok konuşulan slip mayolu paylaşımı...
Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz'ın mafyaya şikayet ettiği isim Arto'ydu. Arto, Kerimcan Durmaz için ağır sözler saf etmişti.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER